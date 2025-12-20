До потягів на Кишинів призначено додаткові вагони після атаки РФ по Одещині
Після російських атак по Одещині Укрзалізниця призначила додаткову групу вагонів до столиці Молдови Кишинева з Одеси та Києва. Про це національний перевізник повідомив у своїх соцмережах.
За його словами, квитки на додаткові вагони надійдуть уже впродовж 20 грудня.
"Це стало оперативною реакцією УЗ на ускладнення перетину молдовського кордону іншими видами транспорту. Укрзалізниця продовжує моніторити ситуацію та збільшуватиме місткість своїх сполучень із Кишиневом в разі потреби, щоби усі мешканці обох країн могли вільно пересуватися між Молдовою та Україною", – зауважують у повідомленні.
Напередодні Міністерство розвитку громад та територій повідомило, що через російську атаку поряд з селом Маяки на Одещині відсутній автомобільний рух до населених пунктів та пунктів перетину кордону на заході регіону.
Натомість влада навела список доступних прикордонних пунктів у Вінницькій та Чернівецькій областях.
- 18 грудня росіяни вдарили дроном по автівці, що їхала по мосту біля Маяків Одеської області, – від отриманих травм загинула жінка, троє її дітей ушпиталено. Через атаку було перекрито трасу в районі Дністровського лиману, виїзд до Молдови ускладнений.
- Ввечері наступного дня окупанти атакували портову інфраструктуру на Одещині, через що загинуло вісім й було поранено 27 осіб.
- У ніч на 20 грудня окупанти атакували об’єкти генерації електрики, розподілу та передачі електроенергії у Миколаївській, Херсонській, Донецькій та Дніпропетровській областях.
