Частина постраждалих була в автобусі в епіцентрі атаки: ДСНС про наслідки удару РФ по Одещині

Фото: ДСНС Одещини

Росіяни убили вісім й поранили майже три десятки людей через свій удар по Одеській області ввечері 19 грудня. Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"Вісім життів обірвала ворожа атака на Одещину, ще 27 людей зазнали поранень. Вчора ввечері Росія здійснила ракетний удар по об’єкту портової інфраструктури Одеського району", – йдеться у дописі.

Частина постраждалих людей була в автобусі, який опинився в епіцентрі атаки, зауважили в ДСНС.

Через удар на парковці зайнялись вантажні автомобілі, також було пошкоджено легкові автівки – усі пожежі вдалося оперативно ліквідувати, зауважили надзвичайники.

Ввечері 19 грудня керівник обладміністрації Олег Кіпер повідомив, що окупанти били балістичними ракетами. Повітряні сили ЗСУ попереджали про швидкісну ціль на Південне під Одесою.

