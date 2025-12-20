Частина постраждалих була в автобусі в епіцентрі атаки: ДСНС про наслідки удару РФ по Одещині
Росіяни убили вісім й поранили майже три десятки людей через свій удар по Одеській області ввечері 19 грудня. Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.
"Вісім життів обірвала ворожа атака на Одещину, ще 27 людей зазнали поранень. Вчора ввечері Росія здійснила ракетний удар по об’єкту портової інфраструктури Одеського району", – йдеться у дописі.
Частина постраждалих людей була в автобусі, який опинився в епіцентрі атаки, зауважили в ДСНС.
Через удар на парковці зайнялись вантажні автомобілі, також було пошкоджено легкові автівки – усі пожежі вдалося оперативно ліквідувати, зауважили надзвичайники.
Ввечері 19 грудня керівник обладміністрації Олег Кіпер повідомив, що окупанти били балістичними ракетами. Повітряні сили ЗСУ попереджали про швидкісну ціль на Південне під Одесою.
- 18 грудня росіяни вдарили дроном по автівці, що їхала по мосту біля Маяків Одеської області, – від отриманих травм загинула жінка, троє її дітей ушпиталено. Через атаку було перекрито трасу в районі Дністровського лиману, виїзд до Молдови ускладнений.
- Наступного дня стало відомо, що через удар поряд з Маяками немає дорожнього руху до населених пунктів та пунктів перетину кордону на заході Одещини. Натомість влада опублікувала перелік доступних прикордонних пунктів у Вінницькій та Чернівецькій областях.
- Прем'єрка Свириденко заявила, що не буде зростання цін, зокрема на пальне, після атак окупантів по мосту.
- Глава Центру протидії дезінформації при РНБО зауважив, що російські окупанти не мають можливостей здійснити висадку в Одесі та області.
