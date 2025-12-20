У росіян немає можливостей здійснити десант з моря в Одесі та області – центр при РНБО
Російські окупанти не мають можливостей здійснити висадку в Одесі та області, заявив керівник Центру протидії дезінформації при Раді нацбезпеки й оборони Андрій Коваленко.
"Одеса, Одещина, в низку пабліків вкидають фейки про загрози російського десанту, а також інші військові страшилки. Немає воєнної сухопутної загрози, а також немає в росіян можливостей здійснити якусь операцію з моря, все під контролем Сил оборони України", – написав він.
Коваленко зауважив, що РФ зараз спрямовує великі ресурси на повітряні удари й спробу створити гуманітарну катастрофу на Одещині.
А паралельно із цим окупанти "витрачають великі сили на локальну пропаганду", наголосив посадовець.
"Зараз важливо витримати. Енергетики працюють, військові працюють – багато людей задіяні у відбитті атак, відновленні, забезпеченні безпеки, інформаційної стійкості, в медицині, логістиці. Можна зрозуміти тих, хто втомився. Причина всього лиха – Росія. Але таких темпів протидії та відновлення у таких складних умовах не здатна була б забезпечити жодна країна Європи у сучасних умовах війни", – зазначив керівник ЦПД.
Напередодні прем'єр-міністерка Юлія Свириденко заявила, що не буде зростання цін, зокрема на пальне, після атак окупантів по мосту біля села Маяки, що з'єднує Одеську область.
- 13 грудня окупанти здійснили масований обстріл енергетики в Одеській області. Згодом влада визнала положення в регіоні надзвичайною ситуацією державного рівня.
- 18 грудня росіяни вдарили дроном по автівці, що їхала по мосту біля Маяків, – від отриманих травм загинула жінка, троє її дітей ушпиталено. Через атаку було перекрито трасу в районі Дністровського лиману, виїзд до Молдови ускладнений.
- Наступного дня стало відомо, що через удар поряд з Маяками немає дорожнього руху до населених пунктів та пунктів перетину кордону на заході Одещини. Натомість влада опублікувала перелік доступних прикордонних пунктів у Вінницькій та Чернівецькій областях.
- Росіяни завдали ракетних ударів по портовій інфраструктурі Одеської області, через що є загиблі та поранені.
