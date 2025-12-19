Зростання цін на пальне після ударів Росії по мосту в Одеській області не буде – Свириденко

Одеська область забезпечена усіма необхідними ресурсами для збереження гуманітарної стабільності, запевнила прем'єрка

Юлія Свириденко (Фото: Telegram-канал прем’єрки)

Цінових коливань, зокрема зростання вартості пального, не буде, запевнила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко. Про це вона заявила, коментуючи російські удари по мосту, який сполучає Одесу та Ізмаїл.

За її словами, уряд терміново ліквідовує наслідки російських ударів по основному мосту, який з’єднує Ізмаїл з обласним центром.

Влада забезпечує максимально можливе альтернативне транспортне сполучення між частинами Одеської області. До роботи залучені всі профільні служби. Свириденко додала, що дії координують з міжнародними партнерами.

"Регіон забезпечений усіма необхідними ресурсами для збереження гуманітарної стабільності. Цінових коливань, зокрема зростання вартості пального, не буде. Забезпечуємо стабільну роботу банківської та платіжної систем", – акцентувала прем’єрка.

Свириденко додала, що уряд спрощує умови пасажирських перевезень, насамперед автобусного сполучення, паралельно розширює можливості залізничного транспорту. Особливу увагу приділяють умовам для безперервної роботи бізнесу.

Відповідальним у Кабміні за координацію всіх дій визначений віцепрем’єр-міністр – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Фото: Telegram-канал Юлії Свириденко

Увечері 18 грудня росіяни вдарили дроном по автівці, що їхала по мосту біля села Маяки, – від отриманих травм загинула жінка, троє її дітей ушпиталено. Через атаку було перекрито трасу в районі Дністровського лиману біля Маяків, виїзд до Молдови ускладнений.

У ДПСУ повідомили, що на ранок 19 грудня черги авто біля Маяків зникли – люди зрозуміли, що рух так швидко не відновлять. До Молдови радять їхати через Вінницьку область.