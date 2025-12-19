Росіяни вдарили по портовій інфраструктурі Одеської області: загинуло сім людей

Порт (Ілюстративне фото: Depositphotos)

Увечері в п’ятницю, 19 грудня, росіяни завдали ракетних ударів по портовій інфраструктурі Одеської області – є загиблі та поранені. Про це повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

За його словами, окупанти знов масовано атакували балістичними ракетами об’єкт портової інфраструктури Одеського району. Внаслідок удару сталося загоряння вантажних автомобілів на стоянці.

За попередньою інформацією, загинуло сім людей. Ще 15 людей зазнали поранень та були ушпиталені. Лікарі надають всю необхідну допомогу постраждалим.

Кіпер додав, що робота оперативних та екстрених служб ускладнена повітряною тривогою.

О 21:00 Повітряні сили Збройних Сил України попереджали про загрозу застосування балістики з півдня. А о 21:04 військові повідомляли про швидкісну ціль на Південне.

Увечері 18 грудня росіяни вдарили дроном по автівці, що їхала по мосту біля села Маяки, – від отриманих травм загинула жінка, троє її дітей ушпиталено. Через атаку було перекрито трасу в районі Дністровського лиману біля Маяків, виїзд до Молдови ускладнений.

У ДПСУ повідомили, що на ранок 19 грудня черги авто біля Маяків зникли – люди зрозуміли, що рух так швидко не відновлять. До Молдови радять їхати через Вінницьку область.