Россияне ударили по портовой инфраструктуре Одесской области: погибло семь человек

Вечером в пятницу, 19 декабря, россияне нанесли ракетные удары по портовой инфраструктуре Одесской области – есть погибшие и раненые. Об этом сообщил начальник Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

По его словам, оккупанты вновь массированно атаковали баллистическими ракетами объект портовой инфраструктуры Одесского района. В результате удара произошло возгорание грузовых автомобилей на стоянке.

По предварительной информации, погибли семь человек. Еще 15 человек получили ранения и были госпитализированы. Врачи оказывают всю необходимую помощь пострадавшим.

Кипер добавил, что работа оперативных и экстренных служб затруднена воздушной тревогой.

В 21:00 Воздушные силы Вооруженных Сил Украины предупреждали об угрозе применения баллистики с юга. А в 21:04 военные сообщали о скоростной цели на Южное.

Вечером 18 декабря россияне ударили дроном по машине, ехавшей по мосту возле села Маяки, – от полученных травм погибла женщина, трое ее детей госпитализированы. Из-за атаки была перекрыта трасса в районе Днестровского лимана возле Маяков, выезд в Молдову затруднен.

В ГПСУ сообщили, что на утро 19 декабря очереди авто возле Маяков исчезли – люди поняли, что движение так быстро не восстановят. В Молдову советуют ехать через Винницкую область.