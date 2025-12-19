Роста цен на топливо после ударов России по мосту в Одесской области не будет – Свириденко

Одесская область обеспечена всеми необходимыми ресурсами для сохранения гуманитарной стабильности, заверила премьер-министр

Юлия Свириденко (Фото: Telegram-канал премьера)

Ценовых колебаний, в частности роста стоимости топлива, не будет, заверила премьер-министр Юлия Свириденко. Об этом она заявила, комментируя российские удары по мосту, который соединяет Одессу и Измаил.

По ее словам, правительство срочно ликвидирует последствия российских ударов по основному мосту, который соединяет Измаил с областным центром.

Читайте также После российского удара по Маяках нет движения к западу Одесской области: какие альтернативные маршруты

Власти обеспечивают максимально возможное альтернативное транспортное сообщение между частями Одесской области. К работе привлечены все профильные службы. Свириденко добавила, что действия координируют с международными партнерами.

"Регион обеспечен всеми необходимыми ресурсами для сохранения гуманитарной стабильности. Ценовых колебаний, в частности роста стоимости топлива, не будет. Обеспечиваем стабильную работу банковской и платежной систем", – акцентировала премьер.

Свириденко добавила, что правительство упрощает условия пассажирских перевозок, прежде всего автобусного сообщения, параллельно расширяет возможности железнодорожного транспорта. Особое внимание уделяется условиям для непрерывной работы бизнеса.

Ответственным в Кабмине за координацию всех действий определен вице-премьер-министр – министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

Фото: Telegram-канал Юлии Свириденко

Вечером 18 декабря россияне ударили дроном по машине, ехавшей по мосту возле села Маяки, – от полученных травм погибла женщина, трое ее детей госпитализированы. Из-за атаки была перекрыта трасса в районе Днестровского лимана возле Маяков, выезд в Молдову затруднен.

В ГПСУ сообщили, что на утро 19 декабря очереди авто возле Маяков исчезли – люди поняли, что движение так быстро не восстановят. В Молдову советуют ехать через Винницкую область.