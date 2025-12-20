У россиян нет возможностей совершить десант с моря в Одессе и области – центр при СНБО
Российские оккупанты не имеют возможностей осуществить высадку в Одессе и области, заявил руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны Андрей Коваленко.
"Одесса, Одесская область, в ряд пабликов вбрасывают фейки об угрозах российского десанта, а также другие военные страшилки. Нет военной сухопутной угрозы, а также нет у россиян возможностей осуществить какую-то операцию с моря, все под контролем Сил обороны Украины", – написал он.
Коваленко отметил, что РФ сейчас направляет большие ресурсы на воздушные удары и попытку создать гуманитарную катастрофу в Одесской области.
А параллельно с этим оккупанты "тратят большие силы на локальную пропаганду", подчеркнул чиновник.
"Сейчас важно выдержать. Энергетики работают, военные работают – много людей задействованы в отражении атак, восстановлении, обеспечении безопасности, информационной устойчивости, в медицине, логистике. Можно понять тех, кто устал. Причина всей беды – Россия. Но таких темпов противодействия и восстановления в таких сложных условиях не способна была бы обеспечить ни одна страна Европы в современных условиях войны", – отметил руководитель ЦПД.
Накануне премьер-министр Юлия Свириденко заявила, что не будет роста цен, в частности на топливо, после атак оккупантов по мосту возле села Маяки, соединяющего Одесскую область.
- 13 декабря оккупанты совершили массированный обстрел энергетики в Одесской области. Впоследствии власти признали положение в регионе чрезвычайной ситуацией государственного уровня.
- 18 декабря россияне ударили дроном по машине, ехавшей по мосту возле Маяков, – от полученных травм погибла женщина, трое ее детей госпитализированы. Из-за атаки была перекрыта трасса в районе Днестровского лимана, выезд в Молдову затруднен.
- На следующий день стало известно, что из-за удара рядом с Маяками нет дорожного движения к населенным пунктам и пунктам пересечения границы на западе Одесской области. Зато власти опубликовали перечень доступных пограничных пунктов в Винницкой и Черновицкой областях.
- Россияне нанесли ракетные удары по портовой инфраструктуре Одесской области, из-за чего есть погибшие и раненые.
