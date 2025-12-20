Часть пострадавших была в автобусе в эпицентре атаки: ГСЧС о последствиях удара РФ по Одесчине
Фото: ГСЧС Одесской области

Россияне убили восемь и ранили почти три десятка человек из-за своего удара по Одесской области вечером 19 декабря. Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"Восемь жизней оборвала вражеская атака в Одесской области, еще 27 человек получили ранения. Вчера вечером Россия осуществила ракетный удар по объекту портовой инфраструктуры Одесского района", – говорится в сообщении.

Часть пострадавших людей была в автобусе, который оказался в эпицентре атаки, отметили в ГСЧС.

Из-за удара на парковке загорелись грузовые автомобили, также были повреждены легковые автомобили – все пожары удалось оперативно ликвидировать, отметили чрезвычайники.

Вечером 19 декабря руководитель обладминистрации Олег Кипер сообщил, что оккупанты били баллистическими ракетами. Воздушные силы ВСУ предупреждали о скоростной цели на Южное под Одессой.

  • 18 декабря россияне ударили дроном по машине, ехавшей по мосту возле Маяков Одесской области, – от полученных травм погибла женщина, трое ее детей госпитализированы. Из-за атаки была перекрыта трасса в районе Днестровского лимана, выезд в Молдову затруднен.
  • На следующий день стало известно, что из-за удара рядом с Маяками нет дорожного движения к населенным пунктам и пунктам пересечения границы на западе Одесской области. Власти опубликовали перечень доступных пограничных пунктов в Винницкой и Черновицкой областях.
  • Премьер Свириденко заявила, что не будет роста цен, в частности на топливо, после атак оккупантов по мосту.
  • Глава Центра противодействия дезинформации при СНБО отметил, что российские оккупанты не имеют возможности осуществить высадку в Одессе и области.
