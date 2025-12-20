Часть пострадавших была в автобусе в эпицентре атаки: ГСЧС о последствиях удара РФ по Одесчине

Фото: ГСЧС Одесской области

Россияне убили восемь и ранили почти три десятка человек из-за своего удара по Одесской области вечером 19 декабря. Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"Восемь жизней оборвала вражеская атака в Одесской области, еще 27 человек получили ранения. Вчера вечером Россия осуществила ракетный удар по объекту портовой инфраструктуры Одесского района", – говорится в сообщении.

Часть пострадавших людей была в автобусе, который оказался в эпицентре атаки, отметили в ГСЧС.

Из-за удара на парковке загорелись грузовые автомобили, также были повреждены легковые автомобили – все пожары удалось оперативно ликвидировать, отметили чрезвычайники.

Вечером 19 декабря руководитель обладминистрации Олег Кипер сообщил, что оккупанты били баллистическими ракетами. Воздушные силы ВСУ предупреждали о скоростной цели на Южное под Одессой.

