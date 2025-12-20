К поездам на Кишинев назначены дополнительные вагоны после атаки РФ по Одесской области

Укрзалізниця анонсировала, что билеты на дополнительные вагоны в Молдову поступят в течение 20 декабря

Фото: Укрзализныця

После российских атак по Одесской области Укрзалізниця назначила дополнительную группу вагонов в столицу Молдовы Кишинев из Одессы и Киева. Об этом национальный перевозчик сообщил в своих соцсетях.

По его словам, билеты на дополнительные вагоны поступят уже в течение 20 декабря.

"Это стало оперативной реакцией УЗ на осложнения пересечения молдавской границы другими видами транспорта. Укрзалізниця продолжает мониторить ситуацию и будет увеличивать вместимость своих сообщений с Кишиневом в случае необходимости, чтобы все жители обеих стран могли свободно передвигаться между Молдовой и Украиной", – отмечают в сообщении.

Накануне Министерство развития общин и территорий сообщило, что из-за российской атаки рядом с селом Маяки в Одесской области отсутствует автомобильное движение к населенным пунктам и пунктам пересечения границы на западе региона.

Власти предоставили список доступных пограничных пунктов в Винницкой и Черновицкой областях.