К поездам на Кишинев назначены дополнительные вагоны после атаки РФ по Одесской области
После российских атак по Одесской области Укрзалізниця назначила дополнительную группу вагонов в столицу Молдовы Кишинев из Одессы и Киева. Об этом национальный перевозчик сообщил в своих соцсетях.
По его словам, билеты на дополнительные вагоны поступят уже в течение 20 декабря.
"Это стало оперативной реакцией УЗ на осложнения пересечения молдавской границы другими видами транспорта. Укрзалізниця продолжает мониторить ситуацию и будет увеличивать вместимость своих сообщений с Кишиневом в случае необходимости, чтобы все жители обеих стран могли свободно передвигаться между Молдовой и Украиной", – отмечают в сообщении.
Накануне Министерство развития общин и территорий сообщило, что из-за российской атаки рядом с селом Маяки в Одесской области отсутствует автомобильное движение к населенным пунктам и пунктам пересечения границы на западе региона.
Власти предоставили список доступных пограничных пунктов в Винницкой и Черновицкой областях.
- 18 декабря россияне ударили дроном по машине, ехавшей по мосту возле Маяков Одесской области, – от полученных травм погибла женщина, трое ее детей госпитализированы. Из-за атаки была перекрыта трасса в районе Днестровского лимана, выезд в Молдову затруднен.
- Вечером следующего дня оккупанты атаковали портовую инфраструктуру в Одесской области, из-за чего погибло восемь и было ранено 27 человек.
- В ночь на 20 декабря оккупанты атаковали объекты генерации электричества, распределения и передачи электроэнергии в Николаевской, Херсонской, Донецкой и Днепропетровской областях.
