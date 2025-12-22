На Житомирщине сошел с путей грузовой поезд: есть травмированные, изменены маршруты поездов

Из-за аварии под Коростенем движение некоторых пассажирских и пригородных поездов изменилось

Восход поезда вблизи Коростеня (Фото: Перцовский / Facebook)

Неподалеку от города Коростень Житомирской области сошел с путей грузовой поезд, в результате чего травмированы два железнодорожника и изменен график некоторых рейсов. Об этом сообщили в Укрзализныце.

"Из-за "негабарита" по смежному пути локомотивная бригада пассажирского поезда 45/46 Харьков – Ужгород экстренно остановила собственный поезд, сошел с путей его локомотив", – говорится в сообщении.

Травмированы машинист и помощник машиниста грузового поезда, оба госпитализированы. Среди пассажиров травмированных нет. Одна пассажирка получила порез стеклом, помощь ей оказали на месте.

Причины инцидента уточняются, добавили в Укрзализныце.

С существенной задержкой будет следовать поезд 45/46 – его уже отвели на соседнюю станцию и перенаправили объездным маршрутом. Также изменение маршрута касается некоторых поездов, которые уже сейчас перенаправляют через Шепетовку, Казатин, Фастов. Задержки ожидаются от трех часов.

В Укрзализныце уточнили, что через Фастов вместо Коростеня отправляются поезда:

→ №1/123 Харьков – Ивано-Франковск, Ворохта;

→ №44/50 Ивано-Франковск – Черкассы;

→ № 92 Львов – Киев;

→ № 30 Ужгород – Киев;

→ № 8/150 Черновцы – Киев;

→ № 52 Перемышль – Киев;

→ № 68/20 Варшава, Холм – Киев;

→ 108 Солотвино – Киев.

Поезд №98 Ковель – Киев как исключение следует через Житомир, где задержка будет меньше. По станции Шепетовка организована пересадка на пригородный шаттл в направлении Коростеня и в обратном направлении.

Что касается пригородных поездов, то в эти сутки изменяются маршруты таких поездов:

→ №6610 будет курсировать Малин – Борщаговка (вместо Коростень – Борщаговка);

→ №6601 Киев-Пас. (Пригородный) – Малин (вместо Киев-Пас. (Пригородный) – Коростень);

→ №6614 Малин – Киев-Пас. (Пригородный) (вместо Коростень- Киев-Пас. (Пригородный)).

В Укрзализныце добавили, что в эти сутки временно не будет курсировать поезд №6606 Малин – Киев-Пас. Назначен альтернативный рейс – №6610 Малин – Борщаговка, он отправляется в 07:07.

По информации руководителя Укрзализныци Александра Перцовского, на месте начаты восстановительные работы.

"Пассажирские поезда – направляются в объезд. Пригородные коростенского направления – ограничены до станции Чоповичи", – добавил он.