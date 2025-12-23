РФ массированно атакует ракетами и "шахедами": гремят взрывы, есть попадания под Конотопом

Россияне устроили новую массированную атаку на Украину. Оккупанты запускают "шахеды" и ракеты

Крылатая ракета (Иллюстративное фото: Воздушное командование ''Центр'')

В ночь на 23 декабря и утром Россия атакует Украину "шахедами" и ракетами. В Киеве и большинстве регионов Украины объявлена воздушная тревога. В частности под массированной атакой находилась Сумская область, сообщил начальник областной военной администрации Олег Григоров.

В течение ночи россияне запускали ударные БпЛА почти по всей территории Украины – от восточных регионов до Ровенской и Тернопольской областей. Кроме дронов, были зафиксированы пуски КАБов по Харьковской области и движение скоростных целей в направлении Запорожья.

В Сумской области российские беспилотники атаковали гражданскую инфраструктуру в Шосткинском районе, зафиксированы попадания в Конотопском районе. Обошлось без пострадавших, однако в области есть перебои с электроснабжением.

Суспильне сообщало о взрывах в Харькове, Ровно, Бурштыне Ивано-Франковской области.

В 06:27 мэр Киева Виталий Кличко рассказал о работе ПВО в столице.

С 06:40 Воздушные силы сообщают о пусках крылатых ракет по Украине.

Карта тревог: alerts.in.ua

В Укрзалізниці отметили, что постоянная активность вражеских дронов мешает работе железнодорожников по восстановлению поврежденной инфраструктуры вблизи Коростеня после схождения с путей грузового поезда.