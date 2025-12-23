Перші наслідки обстрілу: є загиблі на Хмельниччині, Київщині і Житомирщині, зокрема дитина

Внаслідок масованої атаки РФ є руйнування, жертви й постраждалі у Києві та області, на Хмельниччині, Одещині, Житомирщині та в інших областях

Наслідки атаки на Київську область (Фото: ДСНС)

У ніч та зранку 23 грудня Росія масовано атакувала Україну дронами та ракетами. У Хмельницькій і Київській областях – по одній загиблій людині. На Житомирщині загинула дитина. Про це повідомили місцеві обласні військові адміністрації.

Очільник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін повідомив, що внаслідок ворожої атаки загинула людина 1953 року народження. Через обстріли також зафіксовано перебої з електропостачанням.

У Вишгородському районі Київської області унаслідок ворожої атаки сталась пожежа й загинула жінка 1949 року народження, повідомив очільник ОВА Микола Калашнік. Ще троє людей травмовано: чоловік 1975 року народження, жінка 1976 року народження та дівчинка 2009 року народження. Вони отримали осколкові поранення.

Також в Обухівському районі пошкоджено два приватні будинки. У них вибиті вікна, пошкоджено фасади та покрівлі.

За інформацією мера Києва Віталія Кличка, у Святошинському районі столиці уламки впали біля житлового будинку. Пошкоджено вікна на рівні пʼятого поверху.

За даними керівника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка, у Святошинському районі постраждали чотири людини, серед них дитина 16 років.

У Житомирській області є декілька влучань або падіння уламків крилатих ракет та дронів-камікадзе, повідомив керівник ОВА Віталій Бунечко.

Пошкоджено житлові будинки, цивільні приватні підприємства, магазин.

Відомо про шістьох постраждалих, з них двоє дітей. Одна дитина та один дорослий були ушпиталені.

Згодом стало відомо, що ушпиталену дитину 2021 року народження врятувати не вдалося – вона загинула.

Також росіяни вдарили по півдню Одеської області, повідомив керівник ОВА Олег Кіпер. Внаслідок ударів пошкоджено енергетичну, портову, транспортну, промислову та житлову інфраструктуру.

В одному з районів пошкоджено цивільний суховантаж і складське приміщення. Зайнявся дах у двоповерховому житловому будинку й пошкоджено гараж. Пожежі згасили.

В іншому районі побиті вікна та дахи у 122 приватних будинках та скління у ще трьох багатоповерхових. Пошкоджено порожнє складське приміщення.

У районах, що зазнали ударів, спостерігаються перебої з енергопостачанням.

Керівник Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що бойовими безпілотниками атаковано обʼєкт критичної енергетичної інфраструктури. Не минулося без наслідків.

ОНОВЛЕНО О 10:00. У Святошинському районі Києва вже п'ятеро постраждалих. З осколковими пораненнями госпіталізовано 48-річну жінку, її стан – важкий.