Из-за обстрела есть погибшие в Хмельницкой, Киевской и Житомирской областях, в частности ребенок

В результате массированной атаки РФ есть разрушения, жертвы и пострадавшие в Киеве и области, в Хмельницкой, Одесской, Житомирской и других областях

Последствия атаки на Киевскую область (Фото: ГСЧС)

В ночь и утром 23 декабря Россия массированно атаковала Украину дронами и ракетами. В Хмельницкой и Киевской областях – по одному погибшему человеку. В Житомирской области погиб ребенок. Об этом сообщили местные областные военные администрации.

Глава Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин сообщил, что в результате вражеской атаки погиб человек 1953 года рождения. Из-за обстрелов также зафиксированы перебои с электроснабжением.

В Вышгородском районе Киевской области в результате вражеской атаки произошел пожар и погибла женщина 1949 года рождения, сообщил глава ОВА Николай Калашник. Еще три человека травмированы: мужчина 1975 года рождения, женщина 1976 года рождения и девочка 2009 года рождения. Они получили осколочные ранения.

Также в Обуховском районе повреждены два частных дома. В них выбиты окна, повреждены фасады и кровли.

По информации мэра Киева Виталия Кличко, в Святошинском районе столицы обломки упали возле жилого дома. Повреждены окна на уровне пятого этажа.

По данным руководителя Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко, в Святошинском районе пострадали четыре человека, среди них ребенок 16 лет.

В Житомирской области есть несколько попаданий или падение обломков крылатых ракет и дронов-камикадзе, сообщил руководитель ОВА Виталий Бунечко.

Повреждены жилые дома, гражданские частные предприятия, магазин.

Известно о шести пострадавших, из них двое детей. Один ребенок и один взрослый были госпитализированы.

Впоследствии стало известно, что госпитализированного ребенка 2021 года рождения спасти не удалось – он погиб.

Также россияне ударили по югу Одесской области, сообщил руководитель ОВА Олег Кипер. В результате ударов повреждена энергетическая, портовая, транспортная, промышленная и жилая инфраструктура.

В одном из районов поврежден гражданский сухогруз и складское помещение. Загорелась крыша в двухэтажном жилом доме и поврежден гараж. Пожары потушили.

В другом районе побиты окна и крыши в 122 частных домах и остекление в еще трех многоэтажных. Повреждено пустое складское помещение.

В районах, подвергшихся ударам, наблюдаются перебои с энергоснабжением.

Руководитель Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил, что боевыми беспилотниками атакован объект критической энергетической инфраструктуры. Не обошлось без последствий.