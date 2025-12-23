Из-за обстрела есть погибшие в Хмельницкой, Киевской и Житомирской областях, в частности ребенок

Из-за обстрела есть погибшие в Хмельницкой, Киевской и Житомирской областях, в частности ребенокобновлено
В ночь и утром 23 декабря Россия массированно атаковала Украину дронами и ракетами. В Хмельницкой и Киевской областях – по одному погибшему человеку. В Житомирской области погиб ребенок. Об этом сообщили местные областные военные администрации.
Глава Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин сообщил, что в результате вражеской атаки погиб человек 1953 года рождения. Из-за обстрелов также зафиксированы перебои с электроснабжением.
В Вышгородском районе Киевской области в результате вражеской атаки произошел пожар и погибла женщина 1949 года рождения, сообщил глава ОВА Николай Калашник. Еще три человека травмированы: мужчина 1975 года рождения, женщина 1976 года рождения и девочка 2009 года рождения. Они получили осколочные ранения.
Также в Обуховском районе повреждены два частных дома. В них выбиты окна, повреждены фасады и кровли.
По информации мэра Киева Виталия Кличко, в Святошинском районе столицы обломки упали возле жилого дома. Повреждены окна на уровне пятого этажа.
По данным руководителя Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко, в Святошинском районе пострадали четыре человека, среди них ребенок 16 лет.
В Житомирской области есть несколько попаданий или падение обломков крылатых ракет и дронов-камикадзе, сообщил руководитель ОВА Виталий Бунечко.
Повреждены жилые дома, гражданские частные предприятия, магазин.
Известно о шести пострадавших, из них двое детей. Один ребенок и один взрослый были госпитализированы.
Впоследствии стало известно, что госпитализированного ребенка 2021 года рождения спасти не удалось – он погиб.
Также россияне ударили по югу Одесской области, сообщил руководитель ОВА Олег Кипер. В результате ударов повреждена энергетическая, портовая, транспортная, промышленная и жилая инфраструктура.
В одном из районов поврежден гражданский сухогруз и складское помещение. Загорелась крыша в двухэтажном жилом доме и поврежден гараж. Пожары потушили.
В другом районе побиты окна и крыши в 122 частных домах и остекление в еще трех многоэтажных. Повреждено пустое складское помещение.
В районах, подвергшихся ударам, наблюдаются перебои с энергоснабжением.
Руководитель Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил, что боевыми беспилотниками атакован объект критической энергетической инфраструктуры. Не обошлось без последствий.
- Россия начала очередную атаку вечером 22 декабря, запуская группы "шахедов". Под утро начались также пуски ракет. В некоторых регионах начались экстренные отключения света.
- Зеленский предупреждал о риске очередной массированной атаки на Украину 23, 24 и 25 декабря.
Комментарии (0)