В Украине начались экстренные отключения из-за массированных российских ударов по энергетике

Государство-агрессор снова атакует энергетическую инфраструктуру Украины. По команде Укрэнерго в областях начались аварийные отключения

Иллюстративное фото: Depositphotos

На фоне массированной комбинированной российской атаки ночью и утром 23 декабря в Украине начались экстренные отключения света. Об этом сообщают местные облэнерго.

В частности, в Киеве и области по команде Укрэнерго применены экстренные отключения.

Также графики аварийных отключений внедрены в Черниговской, Черкасской, Запорожской, Сумской, Днепропетровской областях.

В Минэнерго подчеркнули, что РФ снова атакует энергетику Украины, и как только позволит ситуация с безопасностью, спасатели и энергетики начнут ликвидацию последствий, чтобы как можно скорее восстановить электроснабжение в регионах. Аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме.