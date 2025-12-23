В Украине начались экстренные отключения из-за массированных российских ударов по энергетике
Оксана Житнюк
Cтарший редактор новостей LIGA.net
На фоне массированной комбинированной российской атаки ночью и утром 23 декабря в Украине начались экстренные отключения света. Об этом сообщают местные облэнерго.
В частности, в Киеве и области по команде Укрэнерго применены экстренные отключения.
Также графики аварийных отключений внедрены в Черниговской, Черкасской, Запорожской, Сумской, Днепропетровской областях.
В Минэнерго подчеркнули, что РФ снова атакует энергетику Украины, и как только позволит ситуация с безопасностью, спасатели и энергетики начнут ликвидацию последствий, чтобы как можно скорее восстановить электроснабжение в регионах. Аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме.
- Россия начала очередную атаку вечером 22 декабря, запуская группы "шахедов". Под утро начались также пуски ракет. В ряде регионов гремят взрывы, работают силы противовоздушной обороны.
- Зеленский предупреждал о риске очередной массированной атаки на Украину 23, 24 и 25 декабря.
