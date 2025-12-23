В Україні почалися екстрені відключення через масовані російські удари по енергетиці
Оксана Житнюк
Cтарша редакторка новин LIGA.net
Реєструйся і слухай
На тлі масованої комбінованої російської атаки вночі та зранку 23 грудня в Україні почалися екстрені відключення світла. Про це повідомляють місцеві обленерго.
Зокрема, у Києві й області за командою Укренерго застосовані екстрені відключення.
Читайте також
Також графіки аварійних відключень впроваджено у Чернігівській, Черкаській, Запорізькій, Сумській, Дніпропетровській областях.
У Міненерго наголосили, що РФ знову атакує енергетику України, і щойно дозволить безпекова ситуація, рятувальники та енергетики розпочнуть ліквідацію наслідків, щоб якомога швидше відновити електропостачання у регіонах. Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі.
- Росія розпочала чергову атаку ввечері 22 грудня, запускаючи групи "шахедів". Під ранок почалися також пуски ракет. В низці регіонів гримлять вибухи, працюють сили протиповітряної оборони.
- Зеленський попереджав про ризик чергової масованої атаки на Україну 23, 24 і 25 грудня.
Коментарі (0)