В Україні почалися екстрені відключення через масовані російські удари по енергетиці

Держава-агресор знову атакує енергетичну інфраструктуру України. За командою Укренерго в областях застосовано аварійні відключення

На тлі масованої комбінованої російської атаки вночі та зранку 23 грудня в Україні почалися екстрені відключення світла. Про це повідомляють місцеві обленерго.

Зокрема, у Києві й області за командою Укренерго застосовані екстрені відключення.

Також графіки аварійних відключень впроваджено у Чернігівській, Черкаській, Запорізькій, Сумській, Дніпропетровській областях.

У Міненерго наголосили, що РФ знову атакує енергетику України, і щойно дозволить безпекова ситуація, рятувальники та енергетики розпочнуть ліквідацію наслідків, щоб якомога швидше відновити електропостачання у регіонах. Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі.