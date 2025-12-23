Россия запустила десятки ракет и более 650 дронов фактически в разгар переговоров – Зеленский

Фото: ГСЧС Черниговской области

В ночь на 23 декабря Россия использовала для очередной массированной атаки по Украине более 30 ракет и не менее 650 беспилотников, значительная часть из которых – "шахеды". Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

В целом под ударом уже были по меньшей мере 13 областей. Это был удар прежде всего по украинской энергетике и инфраструктуре.

Зеленский отметил, что значительную часть дронов и ракет удалось сбить, однако были и попадания.

В частности, в Киевской области от удара российского дрона погибла женщина. Также известно о погибшем человеке в Хмельницкой области. В Житомирской области погиб четырехлетний ребенок – российский дрон попал в жилой дом.

"Этот российский удар чрезвычайно ясно сигнализирует о российских приоритетах. Удар перед Рождеством, когда люди хотят побыть просто со своими родными, дома, в безопасности. Удар фактически в разгар переговоров, которые ведутся, чтобы завершить эту войну", – заявил президент.

Он убежден, что российский диктатор Владимир Путин "никак не может смириться с тем, что надо перестать убивать".

"И это означает, что мир давит на Россию недостаточно. Сейчас надо реагировать. Нужно дожимать Россию к миру и гарантированной безопасности. Нужно не забывать, что каждый день – и в будни, и в праздники – Украина защищает жизни людей. ПВО для Украины, финансирование на закупку оружия, поставки энергетического оборудования – все это процессы, которые не идут на выходные", – добавил Зеленский.