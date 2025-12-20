Президент заявил, что партнеры начали "придерживать" ракеты к ПВО

Союзники пока не готовы дать Украине лицензии на производство ракет противовоздушной обороны, сказал Владимир Зеленский

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Партнеры Украины начали "придерживать" ракеты к системам противовоздушной обороны на фоне провокаций с российскими дронами. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, общаясь с журналистами в чате ОП.

Ранее глава государства рассказывал, что в Украине есть дефицит на ракеты к некоторым системам ПВО и вариантов, по сути, три: лицензии, готовые ракеты от партнеров или финансирование для закупки.

Зеленский констатировал, что Украина в ближайшее время не сможет производить ракеты для систем NASAMS, IRIS-T, Hawk или Patriot.

"Лицензий у нас нет. Мы обращались к партнерам. Лицензии, к сожалению, они пока не готовы нам давать. Второй вариант – покупать ракеты. Можем? Можем, хотя, скажу честно, в некоторые моменты партнеры начали немножко придерживать ракеты к ПВО, и те полные объемы, которые нам нужны, мы пока не можем получить", – заявил президент.

По его словам, это вызвано тем, что Россия запугала европейцев своими беспилотниками. Он уточнил, что общества некоторых стран поднимали этот вопрос.

"И, на мой взгляд, это происходит, немного партнеры придерживают и не передают, но все равно я благодарен, мы получаем те или иные объемы поставок", – подчеркнул он.

Глава государства рассказал, что сложно с системами Patriot PAC-3. Американцы производят лишь 55-60 единиц в год, но они работают над увеличением объемов.