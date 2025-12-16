Британия предоставляет $800 млн на усиление украинской ПВО

Джон Хили (Фото: Andy Rain/EPA)

Великобритания решила предоставить 600 млн фунтов стерлингов, что эквивалентно более $800 млн, на усиление украинской противовоздушной обороны. Об этом объявил министр обороны Великобритании Джон Хили, передает канал Sky News.

Великобритания инвестирует 600 млн фунтов стерлингов, чтобы обеспечить Украину новыми средствами обороны для борьбы с российскими беспилотниками в зимний период.

Хили, председательствующий на очередном заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн", которое проходит в формате видеосвязи, заявил, что Киев получит "системы противовоздушной обороны, ракеты и автоматизированные турели для сбивания беспилотников".

"Украинцы продолжают бороться с огромным мужеством – как военные, так и гражданские лица. Инвестиции Великобритании в противовоздушную оборону в этом году на сумму 600 млн фунтов стерлингов являются критически важной помощью для украинцев в защите своих городов, поселков и энергетической инфраструктуры от варварских атак России", – сказал министр обороны Великобритании.

Он акцентировал, что Лондон вместе с группой из 50 партнеров работает над тем, чтобы предоставить жизненно важную поддержку обороне Украины, чтобы поставить ее в самую сильную возможную позицию для обеспечения мира.