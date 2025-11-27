Британия будет производить в месяц тысячи дронов Octopus для Украины – подписано соглашение

Украина подписала с Британией соглашение на производство перехватчиков Octopus

Дрон Octopus (Иллюстрация: Минобороны)

Украина и Великобритания подписали лицензионное соглашение по изготовлению украинского дрона-перехватчика Octopus. Об этом сообщил министр обороны Денис Шмыгаль.

Он отметил, что это исторический прецедент и следующий важный шаг, который позволит производить украинские перехватчики в Британии. Документ был подписан между делегациями министерств обороны обеих стран.

По словам Шмыгаля, БпЛА Octopus доказали свою эффективность в борьбе с "шахедами". Планируется их массовое производство, которое может достигать нескольких тысяч в месяц.

После изготовления дроны-перехватчики будут переданы Украине для усиления защиты неба и укрепления противовоздушной обороны