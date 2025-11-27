Британия будет производить в месяц тысячи дронов Octopus для Украины – подписано соглашение
Яна Порохня
Редактор новостей LIGA.net
Украина и Великобритания подписали лицензионное соглашение по изготовлению украинского дрона-перехватчика Octopus. Об этом сообщил министр обороны Денис Шмыгаль.
Он отметил, что это исторический прецедент и следующий важный шаг, который позволит производить украинские перехватчики в Британии. Документ был подписан между делегациями министерств обороны обеих стран.
По словам Шмыгаля, БпЛА Octopus доказали свою эффективность в борьбе с "шахедами". Планируется их массовое производство, которое может достигать нескольких тысяч в месяц.
После изготовления дроны-перехватчики будут переданы Украине для усиления защиты неба и укрепления противовоздушной обороны
- В сентябре президент Зеленский заявил, что для противодействия 800 российским "шахедам" нужно 1600 перехватчиков.
- А Шмыгаль сообщал, что Украина будет иметь возможность применить не менее 1000 дронов-перехватчиков в сутки для защиты от российских атак.
- 14 ноября стало известно, что Украина запустила серийное производство дронов-перехватчиков OCTOPUS. Трое из 11 производителей уже получили технологии.
