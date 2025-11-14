Украина запустила серийное производство дронов-перехватчиков OCTOPUS
Украинский дрон-перехватчик "шахедов" под названием OCTOPUS запущен в серийное производство. Об этом сообщил министр обороны Денис Шмыгаль.
Технологию производства передали трем первым украинским производителям, еще 11 готовят собственные производственные линии, чтобы перехватчики как можно быстрее стали на защиту украинского неба.
"OCTOPUS – сугубо украинская технология перехвата "шахедов", разработанная Вооруженными Силами Украины и подтвержденная в бою. Работает ночью, под глушением и на низких высотах", – сообщил Шмыгаль.
Он отметил, что Минобороны продолжает реализовывать политику открытого взаимодействия с украинскими производителями, создавая условия для быстрого перехода от инноваций к серийным боевым решениям, которые усиливают оборонную способность Украины.
- В сентябре президент Зеленский заявил, что для противодействия 800 российским "шахедам" нужно 1600 перехватчиков.
- Шмыгаль сообщал, что Украина будет иметь возможность применить не менее 1000 дронов-перехватчиков в сутки для защиты от российских атак.
- В октябре секретарь СНБО сообщал, что Украина и Великобритания запустят производство дронов-перехватчиков OCTOPUS на базе британских государственных центров.
