Украина запустила серийное производство дронов-перехватчиков OCTOPUS

Дрон-перехватчик OCTOPUS (Иллюстрация: Минобороны)

Украинский дрон-перехватчик "шахедов" под названием OCTOPUS запущен в серийное производство. Об этом сообщил министр обороны Денис Шмыгаль.

Технологию производства передали трем первым украинским производителям, еще 11 готовят собственные производственные линии, чтобы перехватчики как можно быстрее стали на защиту украинского неба.

"OCTOPUS – сугубо украинская технология перехвата "шахедов", разработанная Вооруженными Силами Украины и подтвержденная в бою. Работает ночью, под глушением и на низких высотах", – сообщил Шмыгаль.

Он отметил, что Минобороны продолжает реализовывать политику открытого взаимодействия с украинскими производителями, создавая условия для быстрого перехода от инноваций к серийным боевым решениям, которые усиливают оборонную способность Украины.