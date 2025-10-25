Украина и Великобритания запустят производство дронов-перехватчиков OCTOPUS

В Британии будет изготовлена тестовая партия дронов-перехватчиков в рамках совместного с Украиной проекта

Рустем Умеров (Фото: Министерство обороны)

Украина совместно с Великобританией будет производить дроны-перехватчики OCTOPUS. Об этом в эфире телемарафона сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров.

Чиновник рассказал, что OCTOPUS – это первый украинский боевой дрон, который будет изготавливаться в стране НАТО. По его словам, в Британии будет изготовлено до 1000 единиц в рамках эксперимента. После этого производство будут масштабировать.

"До того количества [масштабировать], которое нам нужно. Просто не будем сейчас распространять это количество, но мы уже начинаем и это имеет очень важный прорыв. Потому что это чувствительная технология", – сказал Умеров, добавив, что контроль будет находиться "у нас".

Секретарь СНБО пояснил, что это государственный проект, он реализуется оборонными ведомствами Украины и Великобритании. Но владелец прав на эту технологию –Министерство обороны Украины.

"Наша сторона будет сохранять интеллектуальную собственность и контроль над этими критическими компонентами", – сказал секретарь СНБО.

Он уточнил, что первые партии будут изготовлены на базе государственных центров в Британии. В то же время боевое применение будет уже в Украине.