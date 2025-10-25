Україна та Британія запустять виробництво дронів-перехоплювачів OCTOPUS

У Британії буде виготовлено тестову партію дронів-перехоплювачів у межах спільного з Україною проєкту

Рустем Умєров (Фото: Міністерство оборони)

Україна спільно з Великою Британією виготовлятиме дрони-перехоплювачі OCTOPUS. Про це в ефірі телемарафону повідомив секретар Ради національної безпеки й оборони Рустем Умєров.

Посадовець розповів, що OCTOPUS – це перший український бойовий дрон, який буде виготовлятися в країні НАТО. За його словами, у Британії буде виготовлено до 1000 одиниць у межах експерименту. Після цього виробництво будуть масштабувати.

"До тієї кількості [масштабувати], яка нам потрібна. Просто не будемо зараз розповсюджувати цю кількість, але ми вже починаємо і це має дуже важливий прорив. Тому що це чутлива технологія", – сказав Умєров, додавши, що контроль буде знаходитися "у нас".

Секретар РНБО пояснив, що це державний проєкт, він реалізується оборонними відомствами України та Британії. Але власником прав на цю технологію є Міністерство оборони України.

"Наша сторона буде зберігати інтелектуальну власність і контроль над цими критичними компонентами", – сказав секретар РНБО.

Він уточнив, що перші партії будуть виготовлені на базі державних центрів у Британії. Водночас бойове застосування буде вже в Україні.