Україна та Британія запустять виробництво дронів-перехоплювачів OCTOPUS
Україна спільно з Великою Британією виготовлятиме дрони-перехоплювачі OCTOPUS. Про це в ефірі телемарафону повідомив секретар Ради національної безпеки й оборони Рустем Умєров.
Посадовець розповів, що OCTOPUS – це перший український бойовий дрон, який буде виготовлятися в країні НАТО. За його словами, у Британії буде виготовлено до 1000 одиниць у межах експерименту. Після цього виробництво будуть масштабувати.
"До тієї кількості [масштабувати], яка нам потрібна. Просто не будемо зараз розповсюджувати цю кількість, але ми вже починаємо і це має дуже важливий прорив. Тому що це чутлива технологія", – сказав Умєров, додавши, що контроль буде знаходитися "у нас".
Секретар РНБО пояснив, що це державний проєкт, він реалізується оборонними відомствами України та Британії. Але власником прав на цю технологію є Міністерство оборони України.
"Наша сторона буде зберігати інтелектуальну власність і контроль над цими критичними компонентами", – сказав секретар РНБО.
Він уточнив, що перші партії будуть виготовлені на базі державних центрів у Британії. Водночас бойове застосування буде вже в Україні.
- У вересні президент Зеленський заявив, що для протидії 800 російським "шахедам" потрібно 1600 перехоплювачів.
- Шмигаль повідомляв, що Україна матиме змогу застосувати щонайменше 1000 дронів-перехоплювачів на добу для захисту від російських атак.
