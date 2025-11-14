Україна запустила серійне виробництво дронів-перехоплювачів OCTOPUS
Яна Порохня
Редакторка новин LIGA.net
Український дрон-перехоплювач "шахедів" під назвою OCTOPUS запущено в серійне виробництво. Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль.
Технологію виробництва передали трьом першим українським виробникам, ще 11 готують власні виробничі лінії, щоб перехоплювачі якнайшвидше стали на захист українського неба.
"OCTOPUS – саме українська технологія перехоплення "шахедів", розроблена Збройними Силами України й підтверджена у бою. Працює вночі, під глушінням і на низьких висотах", – повідомив Шмигаль.
Він зазначив, що Міноборони продовжує реалізовувати політику відкритої взаємодії з українськими виробниками, створюючи умови для швидкого переходу від інновацій до серійних бойових рішень, які посилюють оборонну спроможність України.
- У вересні президент Зеленський заявив, що для протидії 800 російським "шахедам" потрібно 1600 перехоплювачів.
- Шмигаль повідомляв, що Україна матиме змогу застосувати щонайменше 1000 дронів-перехоплювачів на добу для захисту від російських атак.
- У жовтні секретар РНБО повідомляв, що Україна та Британія запустять виробництво дронів-перехоплювачів OCTOPUS на базі британських державних центрів.
