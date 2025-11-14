Україна запустила серійне виробництво дронів-перехоплювачів OCTOPUS

Дрон-перехоплювач OCTOPUS (Ілюстрація: Міноборони)

Український дрон-перехоплювач "шахедів" під назвою OCTOPUS запущено в серійне виробництво. Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль.

Технологію виробництва передали трьом першим українським виробникам, ще 11 готують власні виробничі лінії, щоб перехоплювачі якнайшвидше стали на захист українського неба.

"OCTOPUS – саме українська технологія перехоплення "шахедів", розроблена Збройними Силами України й підтверджена у бою. Працює вночі, під глушінням і на низьких висотах", – повідомив Шмигаль.

Він зазначив, що Міноборони продовжує реалізовувати політику відкритої взаємодії з українськими виробниками, створюючи умови для швидкого переходу від інновацій до серійних бойових рішень, які посилюють оборонну спроможність України.