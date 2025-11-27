Британія вироблятиме на місяць тисячі дронів Octopus для України – підписано угоду

Україна підписала з Британією угоду на виробництво перехоплювачів Octopus

Дрон Octopus (Ілюстрація: Міноборони)

Україна та Велика Британія підписали ліцензійну угоду щодо виготовлення українського дрона-перехоплювача Octopus. Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль.

Він зазначив, що це історичний прецедент і наступний важливий крок, що дозволить виробляти українські перехоплювачі у Британії. Документ був підписаній між делегаціями міністерств оборони обох країн.

За словами Шмигаля, БпЛА Octopus довели свою ефективність у боротьбі з "шахедами". Планується їх масове виробництво, яке може сягати кількох тисяч на місяць.

Після виготовлення дрони-перехоплювачі будуть передані Україні для посилення захисту неба та зміцнення протиповітряної оборони