Британія вироблятиме на місяць тисячі дронів Octopus для України – підписано угоду
Яна Порохня
Редакторка новин LIGA.net
Україна та Велика Британія підписали ліцензійну угоду щодо виготовлення українського дрона-перехоплювача Octopus. Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль.
Він зазначив, що це історичний прецедент і наступний важливий крок, що дозволить виробляти українські перехоплювачі у Британії. Документ був підписаній між делегаціями міністерств оборони обох країн.
За словами Шмигаля, БпЛА Octopus довели свою ефективність у боротьбі з "шахедами". Планується їх масове виробництво, яке може сягати кількох тисяч на місяць.
Після виготовлення дрони-перехоплювачі будуть передані Україні для посилення захисту неба та зміцнення протиповітряної оборони
- У вересні президент Зеленський заявив, що для протидії 800 російським "шахедам" потрібно 1600 перехоплювачів.
- А Шмигаль повідомляв, що Україна матиме змогу застосувати щонайменше 1000 дронів-перехоплювачів на добу для захисту від російських атак.
- 14 листопада стало відомо, що Україна запустила серійне виробництво дронів-перехоплювачів OCTOPUS. Троє з 11 виробників вже отримали технології.
