Британія надає $800 млн на посилення української ППО

Джон Гілі (Фото: Andy Rain/EPA)

Велика Британія вирішила надати 600 млн фунтів стерлінгів, що еквівалентно понад $800 млн, на посилення української протиповітряної оборони. Про це оголосив міністр оборони Великої Британії Джон Гілі, передає канал Sky News.

Британія інвестує 600 млн фунтів стерлінгів, щоб забезпечити Україну новими засобами оборони для боротьби з російськими безпілотниками у зимовий період.

Гілі, який головує на черговому засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн", що відбувається у форматі відеозв'язку, заявив, що Київ отримає "системи протиповітряної оборони, ракети та автоматизовані турелі для збивання безпілотників".

"Українці продовжують боротися з величезною мужністю – як військові, так і цивільні особи. Інвестиції Великої Британії у протиповітряну оборону цього року на суму 600 млн фунтів стерлінгів є критично важливою допомогою для українців у захисті своїх міст, селищ та енергетичної інфраструктури від варварських атак Росії", – сказав міністр оборони Британії.

Він акцентував, що Лондон разом з групою з 50 партнерів працює над тим, щоб надати життєво важливу підтримку обороні України, щоб поставити її в найсильнішу можливу позицію для забезпечення миру.