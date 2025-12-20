Президент заявив, що партнери почали "притримувати" ракети до ППО

Союзники поки не готові дати Україні ліцензії на виробництво ракет протиповітряної оборони, сказав Володимир Зеленський

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Партнери України почали "притримувати" ракети до систем протиповітряної оборони на тлі провокацій з російськими дронами. Про це повідомив президент Володимир Зеленський, спілкуючись із журналістами у чаті ОП.

Раніше глава держави розповідав, що в Україні є дефіцит на ракети до деяких систем ППО й варіантів, по суті, три: ліцензії, готові ракети від партнерів або фінансування для закупівлі.

Зеленський констатував, що Україна найближчим часом не зможе виробляти ракети для систем NASAMS, IRIS-T, Hawk чи Patriot.

"Ліцензій у нас немає. Ми зверталися до партнерів. Ліцензії, на жаль, вони поки що не готові нам давати. Другий варіант – купувати ракети. Можемо? Можемо, хоча, скажу чесно, в деякі моменти партнери почали трішки притримувати ракети до ППО, і ті повні обсяги, які нам потрібні, ми поки що не можемо отримати", – заявив президент.

За його словами, це спричинено тим, що Росія залякала європейців своїми безпілотниками. Він уточнив, що суспільства деяких країн порушували це питання.

"І, на мій погляд, це відбувається, трішки партнери притримують і не передають, але все одно я вдячний, ми отримуємо ті чи інші обсяги постачання", – наголосив він.

Глава держави розповів, що складно з системами Patriot PAC-3. Американці виробляють лише 55-60 одиниць на рік, але вони працюють над збільшенням обсягів.