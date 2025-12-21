Умеров о переговорах во Флориде: сосредоточились на четырех основных документах
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Рустем Умеров подбил итоги последних трех дней переговоров во Флориде с США и европейскими партнерами. Он назвал встречи продуктивными и конструктивными.
Украинскую делегацию представляли Умеров и начальник Генштаба Андрей Гнатов. От США в переговорах участвовали спецпосланники Стив Уиткофф і Джаред Кушнер, а также сотрудник Белого дома Джош Груенбаум. Также участвовали в переговорах ключевые советники по национальной безопасности европейских стран.
Отдельно состоялась конструктивная встреча в формате США-Украина, где основное внимание было сосредоточено на четырех ключевых документах:
→ продолжении проработки 20-пунктного плана;
→ согласовании позиций по многостороннему рамочному соглашению о гарантиях безопасности;
→ согласовании позиций по двустороннему соглашению о гарантиях безопасности от США;
→ продолжении проработки экономического плана развития (плана процветания).
Умеров отметил, что отдельное внимание стороны уделили обсуждению временных рамок и последовательности дальнейших шагов.
"Украина остается полностью преданной достижению справедливого и устойчивого мира. Наш общий приоритет – остановить убийства, достичь гарантированной безопасности и создать условия для восстановления, стабильности и долгосрочного процветания Украины", – сказал Умеров.
Он отметил, что мир должен быть не только прекращением боевых действий, но и достойной основой для стабильного будущего.
- 1 декабря госсекретарь США Рубио заявил о прогрессе в мирных переговорах и назвал две вещи для достижения соглашения.
- 20 декабря Зеленский объяснил, при каких условиях поддержит встреча делегаций США, Украины и России.
Комментарии (0)