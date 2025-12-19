Рубио заявил о прогрессе в мирных переговорах и назвал две вещи для достижения соглашения

Штаты пытаются понять, с "чем может смириться Украина и с чем может смириться Россия", заявил госсекретарь

Марко Рубио (Фото: Martial Trezzini/EPA)

Соединенные Штаты достигли прогресса в переговорах по урегулированию войны России против Украины, но самые сложные вопросы всегда решают в последнюю очередь. Об этом на брифинге сообщил государственный секретарь США Марко Рубио.

"Я думаю, мы достигли прогресса, но нам еще многое предстоит сделать, и, очевидно, самые сложные вопросы всегда решаются в последнюю очередь", – сказал Рубио.

Главный дипломат Штатов сказал, что администрация США вложила "огромное количество времени и энергии" в прекращение войны и "пытается понять, с чем может смириться Украина и с чем может смириться Россия".

Он отметил, что США хотят определить позиции обеих сторон и посмотреть, "сможем ли мы как-то сблизить их для достижения какого-либо соглашения".

"Для достижения соглашения путем переговоров необходимы две вещи: обе стороны должны получить что-то взамен и обе стороны должны что-то уступить. И мы пытаемся понять, что может дать Россия и что она рассчитывает получить взамен? Что может дать Украина и что Украина может получить взамен? В конце концов, решение будет за Украиной, а не за Россией, и это решение не будет зависеть от США", – акцентировал госсекретарь.

Он подчеркнул, что речь не идет о том, чтобы навязывать кому-то соглашение, а о попытке найти точки пересечения интересов.