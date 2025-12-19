Рубіо заявив про прогрес у мирних переговорах і назвав дві речі для досягнення угоди

Штати намагаються зрозуміти, з "чим може змиритися Україна і з чим може змиритися Росія", заявив держсекретар

Марко Рубіо (Фото: Martial Trezzini/EPA)

Сполучені Штати досягли прогресу в переговорах щодо врегулювання війни Росії проти України, але найскладніші питання завжди вирішують в останню чергу. Про це на брифінгу повідомив державний секретар США Марко Рубіо.

"Я думаю, ми досягли прогресу, але нам ще багато чого належить зробити, і, очевидно, найскладніші питання завжди вирішуються в останню чергу", – сказав Рубіо.

Головний дипломат Штатів сказав, що адміністрація США вклала "величезну кількість часу та енергії" у припинення війни й "намагається зрозуміти, з чим може змиритися Україна і з чим може змиритися Росія".

Він зазначив, що США хочуть визначити позиції обох сторін і подивитися, чи "зможемо ми якось зблизити їх для досягнення будь-якої угоди".

"Для досягнення угоди шляхом переговорів необхідні дві речі: обидві сторони мають отримати щось натомість і обидві сторони мають чимось поступитися. І ми намагаємося зрозуміти, що може дати Росія і що вона розраховує отримати натомість? Що може дати Україна та що Україна може отримати натомість? Зрештою, рішення буде за Україною, а не за Росією, і це рішення не залежатиме від США", – акцентував держсекретар.

Він наголосив, що не йдеться про те, щоб нав'язувати комусь угоду, а про спробу знайти точки перетину інтересів.