Трамп заявив, що переговори про мир "до чогось наближаються" і чекає швидких реакцій від Києва
Яна Порохня
Редакторка новин LIGA.net
Переговори про припинення війни в Україні "наближаються до вирішення". Таке думка озвучив президент США Дональд Трамп під час спілкування з журналістами в Овальному кабінеті
Він висловив сподівання, що Україна буде "швидко реагувати".
"Вони наближаються до чогось. Сподіваюся, Україна швидко відреагує, тому що Росія там. Щоразу, коли вони забирають надто багато землі, Росія змінює свою думку", – сказав Трамп.
Його слова прозвучали на тлі зустрічі російської делегації з представниками США 20 грудня. За інформацією Associated Press, Москва направить на переговори у Маямі Кирила Дмитрієва. Від США будуть спецпредставник Стів Віткофф і зять Трампа Джаред Кушнер.
- 14 грудня переговори України та США у Берліні тривали понад п'ять годин. 15 грудня відбувся ще один раунд переговорів про мир.
- За підсумками діалогу канцлер Німеччини заявив, що союзники проситимуть РФ про перемир'я на Різдво. Він висловив надію, що у Росії є залишки людяності.
