Трамп заявив, що переговори про мир "до чогось наближаються" і чекає швидких реакцій від Києва

Президент США очікує, що Україна буде швидко реагувати, оскільки Росія часто "змінює свою думку"

Дональд Трамп (Фото:EPA/AARON SCHWARTZ)

Переговори про припинення війни в Україні "наближаються до вирішення". Таке думка озвучив президент США Дональд Трамп під час спілкування з журналістами в Овальному кабінеті

Він висловив сподівання, що Україна буде "швидко реагувати".

"Вони наближаються до чогось. Сподіваюся, Україна швидко відреагує, тому що Росія там. Щоразу, коли вони забирають надто багато землі, Росія змінює свою думку", – сказав Трамп.

Його слова прозвучали на тлі зустрічі російської делегації з представниками США 20 грудня. За інформацією Associated Press, Москва направить на переговори у Маямі Кирила Дмитрієва. Від США будуть спецпредставник Стів Віткофф і зять Трампа Джаред Кушнер.