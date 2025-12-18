Associated Press: Росія направить на переговори в Маямі Кирила Дмитрієва
Яна Порохня
Редакторка новин LIGA.net
Росія направити на переговори в Маямі з представниками США главу російського суверенного фонду Кирила Дмитрієва. Про це повідомляє Associated Press, з посиланням на слова неназваного американського чиновника.
Переговори відбудуться у штаті Флорида 20 грудня в рамках триваючих зусиль адміністрації президента США Дональда Трампа щодо встановлення миру в Україні та підписання мирної угоди.
За інформацією американського чиновника, Дмитрієв зустрінеться зі спецпредставником США Стівом Віткоффом і зятем Трампа Джаредом Кушнером.
Прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков заявив 18 грудня, що Росія готується до контактів з американцями, щоб дізнатися про результати зустрічей з українцями та європейцями в Берліні.
- 2 грудня відбулися п'ятигодинні переговори між Віткоффом, Кушнером і Путіним.
- Після цього Трамп заявив, що Путін нібито хоче мируоскільки у його переговірників склалося враження, що той нібито хотів би укласти мирну угоду.
- 17 грудня NYT показав гарантіїякі пропонують Україні після підписання мирного договору. Туди увійшли посилення ЗСУ, європейські війська та розвідка США.
