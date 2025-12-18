Associated Press: Росія направить на переговори в Маямі Кирила Дмитрієва

Зустріч Дмитрієва з представниками США буде присвячена переговорам з Україною в Берліні

Кирило Дмитрієв і Стів Віткофф (Фото: ресурси росіян)

Росія направити на переговори в Маямі з представниками США главу російського суверенного фонду Кирила Дмитрієва. Про це повідомляє Associated Press, з посиланням на слова неназваного американського чиновника.

Переговори відбудуться у штаті Флорида 20 грудня в рамках триваючих зусиль адміністрації президента США Дональда Трампа щодо встановлення миру в Україні та підписання мирної угоди.

За інформацією американського чиновника, Дмитрієв зустрінеться зі спецпредставником США Стівом Віткоффом і зятем Трампа Джаредом Кушнером.

Прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков заявив 18 грудня, що Росія готується до контактів з американцями, щоб дізнатися про результати зустрічей з українцями та європейцями в Берліні.