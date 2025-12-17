Посилення ЗСУ, європейські війська і розвідка Штатів: NYT показав гарантії, які пропонують Україні

Джерела розповіли про два документи, які зокрема мають на меті переконати Україну поступитися територією та відмовитися від вступу до НАТО

Алексус Гринкевич (спиною до камери), Джаред Кушнер, Стів Віткофф, Володимир Зеленський та Фрідріх Мерц на саміті у Берліні 14 грудня на фото Офісу українського президента

Мирний план США та Європи із запобігання майбутнім російським атакам на Україну передбачає посилення армії останньої, розгортання європейських військ на її території та активніше використання американських розвідданих. Про це заявляє видання The New York Times з посиланням на неназваних чиновників, ознайомлених з проєктами такої пропозиції.

Американські та європейські дипломати, які впродовж останніх двох днів зустрічалися з українськими керівниками в Берліні, в основному схвалили два документи, що окреслюють гарантії безпеки, заявили посадовці публічно й приватно.

За даними медіа, ці безпекові документи мають стати основою ширшої угоди задля досягнення перемир'я, а також мають на меті переконати Україну поступитися своєю територією у межах мирної угоди та відмовитися від офіційного вступу до НАТО.

Один із двох документів викладає загальні принципи: ті, за словами двох неназваних чиновників США і декількох європейських дипломатів, є зобов'язанням, подібним до гарантії статті 5 НАТО про колективну безпеку.

Друга частина угоди, яку американські посадовці описали як оперативний документ між військовими, містить деталізованішу інформацію: у тексті пояснюється, як сили США та Європи співпрацюватимуть з українськими військовими, щоб гарантувати, що Росія не спробує ще раз захопити українську територію у наступні роки.

Зокрема, один із чиновників США заявив, що другий документ є "дуже конкретним" стосовно того, як запобігти подальшим вторгненням й покарати РФ, якщо вони відбудуться.

Як вказує NYT, першим пріоритетом є план із доведення чисельності ЗСУ до "рівня мирного часу" у 800 000 осіб із сучасним спорядженням та підготовкою, що стане сильним стримуючим фактором для Росії.

У документі також є деталі стосовно військових сил, очолюваних Європою, які допомагатимуть Україні, діючи на її території задля забезпечення безпеки повітряного та морського простору. Неназвані чиновники відмовились надати конкретні дані про те, які країни розмістять війська в Україні, однак президент Володимир Зеленський заявляв, що декілька держав обіцяли це зробити у приватному порядку.

"Очікується, що ці війська будуть базуватися на заході України, подалі від лінії припинення вогню, і слугуватимуть додатковим засобом стримування будь-якої майбутньої агресії з боку Росії", – вказує NYT.

За його даними, французькі та британські дипломати координують пропозицію із розгортання європейських сил в Україні у межах коаліції охочих. Анонімний європейський дипломат описав зобов'язання, викладені у документі з питань безпеки, як "меню", з якого відповідні країни зможуть обрати свій рівень підтримки.

Глава США Дональд Трамп неодноразово виключав можливість відправлення американських військ до України. Натомість в оперативному документі є детальна інформація про те, як Штати "використовуватимуть свої величезні розвідувальні системи" для допомоги з моніторингу перемир'я та виявлення російських дій, спрямованих на повторне вторгнення до України, розповіли посадовці.

"Американці також допомагатимуть перевіряти дотримання Росією умов угоди та стежитимуть, щоб дрібні сутички між Росією та Україною не переросли в нову війну", – пише медіа.

Також, додало NYT, у документі наводяться деталі, як США допомагатимуть виявляти спроби РФ проводити операції під "хибним прапором", котрі Москва може використати як привід для відновлення військових дій: "Офіційні особи роками казали, що це типова тактика Росії".