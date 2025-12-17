Усиление ВСУ, миротворцы и разведка Штатов: NYT показал гарантии, которые предлагают Украине

Источники рассказали о двух документах, которые, в том числе, имеют целью убедить Украину уступить территорию и отказаться от вступления в НАТО

Алексус Гринкевич (спиной к камере), Джаред Кушнер, Стив Уиткофф, Владимир Зеленский и Фридрих Мерц на саммите в Берлине 14 декабря на фото Офиса украинского президента

Мирный план США и Европы по предотвращению будущих российских атак на Украину предусматривает усиление армии последней, развертывание европейских войск на ее территории и активное использование американских разведданных. Об этом заявляет издание The New York Times со ссылкой на неназванных чиновников, ознакомленных с проектами такого предложения.

Американские и европейские дипломаты, которые в течение последних двух дней встречались с украинскими руководителями в Берлине, в основном одобрили два документа, определяющие гарантии безопасности, заявили чиновники публично и частным образом.

По данным медиа, эти документы по безопасности должны стать основой более широкого соглашения для достижения перемирия, а также имеют целью убедить Украину уступить территорию в рамках мирного соглашения и отказаться от официального вступления в НАТО.

Один из двух документов излагает общие принципы: те, по словам двух неназванных чиновников США и нескольких европейских дипломатов, являются обязательством, подобным гарантии статьи 5 НАТО о коллективной безопасности.

Вторая часть соглашения, которую американские чиновники описали как оперативный документ между военными, содержит более детализированную информацию: в тексте объясняется, как силы США и Европы будут сотрудничать с украинскими военными, чтобы гарантировать, что Россия не попытается еще раз захватить украинскую территорию в последующие годы.

В частности, один из чиновников США заявил, что второй документ является "очень конкретным" относительно того, как предотвратить дальнейшие вторжения и наказать РФ, если они состоятся.

Как указывает NYT, первым приоритетом является план по доведению численности ВСУ до "уровня мирного времени" в 800 000 человек с современным наряжением и подготовкой, что станет сильным сдерживающим фактором для России.

В документе также есть детали относительно военных сил, возглавляемых Европой, которые будут помогать Украине, действуя на ее территории для обеспечения безопасности воздушного и морского пространства. Неназванные чиновники отказались предоставить конкретные данные о том, какие страны разместят войска в Украине, однако президент Владимир Зеленский заявлял, что несколько государств обещали это сделать в частном порядке.

"Ожидается, что эти войска будут базироваться на западе Украины, подальше от линии прекращения огня, и будут служить дополнительным средством сдерживания любой будущей агрессии со стороны России", – указывает NYT.

По его данным, французские и британские дипломаты координируют предложение о развертывании европейских сил в Украине в рамках коалиции желающих. Анонимный европейский дипломат описал обязательства, изложенные в документе по вопросам безопасности, как "меню", из которого соответствующие страны смогут выбрать свой уровень поддержки.

Глава США Дональд Трамп неоднократно исключал возможность отправки американских войск в Украину. Зато в оперативном документе есть подробная информация о том, как Штаты "будут использовать свои огромные разведывательные системы" для помощи по мониторингу перемирия и выявления российских действий, направленных на повторное вторжение в Украину, рассказали чиновники.

"Американцы также будут помогать проверять соблюдение Россией условий соглашения и следить, чтобы мелкие стычки между Россией и Украиной не переросли в новую войну", – цитирует медиа.

Также, добавило NYT, в документе приводятся детали, как США будут помогать выявлять попытки РФ проводить операции под "ложным флагом", которые Москва может использовать как повод для возобновления военных действий: "Официальные лица годами говорили, что это типичная тактика России".