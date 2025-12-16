Дополнительные деньги и "нормальные контракты": Зеленский заявил, что ВСУ могут быть гарантией
Вооруженные Силы могут быть одной из гарантий безопасности для Украины после окончания российской войны. Для этого Киев и партнеры могут привлечь дополнительное финансирование и сделать контракты для тех, кто хочет оставаться в армии. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Диком Схоофом.
В контексте возможных гарантий безопасности глава государства отметил, что Украина может рассчитывать на свою армию, поскольку "это уже сработало".
По его мнению, после завершения войны партнеры и Украина вместе могут обеспечить дополнительное финансирование и предложить "нормальные контракты" для тех, кто
- 11 декабря Зеленский сообщил, что в актуальной версии американского мирного плана численность ВСУ составляет 800 000 человек – как и реальное количество военных на данный момент.
- Аналитик Бадрак в статье для LIGA.net заявил, что с помощью партнеров Украины сможет содержать полумиллионную армию после окончания российской войны.
Комментарии (0)