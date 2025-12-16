Дополнительные деньги и "нормальные контракты": Зеленский заявил, что ВСУ могут быть гарантией

Президент отметил насчет гарантий безопасности, что Украина может рассчитывать на свое войско, поскольку оно уже "сработало"

Владимир Зеленский (Фото: SEM VAN DER WAL / EPA)

Вооруженные Силы могут быть одной из гарантий безопасности для Украины после окончания российской войны. Для этого Киев и партнеры могут привлечь дополнительное финансирование и сделать контракты для тех, кто хочет оставаться в армии. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Диком Схоофом.

В контексте возможных гарантий безопасности глава государства отметил, что Украина может рассчитывать на свою армию, поскольку "это уже сработало".

"Армия сработала и сработал народ Украины, который мобилизовался. Рассчитывать на то, что будет то же самое, – неправильно. Рассчитывать надо на то, что есть люди, которые сменили профессии, которые научились быть военными – и они после войны, это их право, вернутся домой ", – рассказал Зеленский.

По его мнению, после завершения войны партнеры и Украина вместе могут обеспечить дополнительное финансирование и предложить "нормальные контракты" для тех, кто хочет продолжать служить и не потерять свои навыки : " Пусть из-за этой трагедии, пусть из-за войны, но многие из них приобрели этот опыт, особенно в этой новой технологической войне".

"То есть это для нас гарантия безопасности (речь идет об одной из гарантий. – Ред.) – наша армия, которая поддерживается финансово различными форматами. И на это надо также находить поддержку", – подытожил президент.