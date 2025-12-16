Додаткові гроші і "нормальні контракти": Зеленський заявив, що армія може бути однією з гарантій
Збройні Сили можуть бути однією з гарантій безпеки для України після закінчення російської війни. Для цього Київ та партнери можуть залучити додаткове фінансування та зробити контракти для тих, хто хоче залишатися у війську. Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час пресконференції з прем’єр-міністром Нідерландів Діком Схоофом.
У контексті можливих гарантій безпеки глава держави зауважив, що Україна може розраховувати на свою армію, оскільки "це вже спрацювало".
На його думку, після завершення війни партнери та Україна разом можуть забезпечити додаткове фінансування й запропонувати "нормальні контракти" для тих, хто
- 11 грудня Зеленський повідомив, що в актуальній версії американського мирного плану чисельність ЗСУ становить 800 000 осіб – як і реальна кількість військових на цей момент.
- Аналітик Бадрак у статті для LIGA.net заявив, що з допомогою партнерів Україна зможе утримувати півмільйонну армію після закінчення російської війни.
Коментарі (0)