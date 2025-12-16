Додаткові гроші і "нормальні контракти": Зеленський заявив, що армія може бути однією з гарантій

Президент зауважив стосовно гарантій безпеки, що Україна може розраховувати на своє військо, оскільки воно "вже спрацювало"

Володимир Зеленський (Фото: SEM VAN DER WAL / EPA)

Збройні Сили можуть бути однією з гарантій безпеки для України після закінчення російської війни. Для цього Київ та партнери можуть залучити додаткове фінансування та зробити контракти для тих, хто хоче залишатися у війську. Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час пресконференції з прем’єр-міністром Нідерландів Діком Схоофом.

У контексті можливих гарантій безпеки глава держави зауважив, що Україна може розраховувати на свою армію, оскільки "це вже спрацювало".

"Армія спрацювала і спрацював народ України, який мобілізувався. Розраховувати на те, що буде те саме, – неправильно. Розраховувати треба на те, що є люди, які змінили професії, які навчились бути військовими – і вони після війни, це їхнє право, повернуться додому ", – розповів Зеленський.

На його думку, після завершення війни партнери та Україна разом можуть забезпечити додаткове фінансування й запропонувати "нормальні контракти" для тих, хто хоче продовжувати служити й не втратити свої навички: " Нехай через цю трагедію, нехай через війну, але багато з них набули цього досвіду, особливо в цій новій технологічній війні".

"Тобто це для нас гарантія безпеки (йдеться про одну з гарантій. – Ред.) – наша армія, яка підтримується фінансово різними форматами. І на це треба також знаходити підтримку", – підсумував президент.