Україні було б реально утримувати 500 000 армію після війни за підтримки партнерів – аналітик Бадрак

Експерт пояснив, з яких частин могло б складатися українське військо після війни

Ілюстративне фото: Depositphotos

З допомогою партнерів Україна зможе утримувати пів мільйонну армію після закінчення російської війни. Про це у статті для LIGA.net заявив Валентин Бадрак, аналітик, директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння.

Він вважає, що за таких умов Україна цілком зможе утримувати 500 000 високомотивовану армію із безпосередньо ЗСУ, підрозділів інших військових формувань, спецпризначенців спецслужб, приватних військових компаній та парамілітарних структур.

За словами Бадрака, у такій армії 300 000 – 350 000 осіб можуть бути професійними військовими (служити за контрактами від трьох до 25 років), а решту могли б складати строковики або контрактники до трьох років служби.

Також, додав аналітик, завдяки розвитку сил Територіальної оборони, була б можливість підтримувати мобілізаційний резерв обсягом до 1,5 млн осіб.

"Бо за умов обмеженої чисельності армії ТрО матимуть лише кадрований офіцерський та сержантський склад, а збори забезпечуватимуть рівень базової підготовки й злагодження на рівні підрозділів, з урахуванням володіння зброєю", – пояснив він.