Украина смогла бы содержать 500 000 армию после войны при поддержке партнеров – аналитик Бадрак

Эксперт объяснил, из каких частей могло бы состоять украинское войско после войны

Иллюстративное фото: Depositphotos

С помощью партнеров Украина сможет содержать полумиллионную армию после окончания российской войны. Об этом в статье для LIGA.net заявил Валентин Бадрак, аналитик, директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения.

Он считает, что при таких условиях Украина вполне сможет содержать 500 000 высокомотивированную армию из непосредственно ВСУ, подразделений других военных формирований, спецназовцев спецслужб, частных военных компаний и парамилитарных структур.

По словам Бадрака, в такой армии 300 000 – 350 000 человек могут быть профессиональными военными (служить по контрактам от трех до 25 лет), а остальные могли бы составлять срочники или контрактники до трех лет службы.

Также, добавил аналитик, благодаря развитию сил Территориальной обороны, была бы возможность поддерживать мобилизационный резерв объемом до 1,5 млн человек.

"Потому что в условиях ограниченной численности армии ТрО будут иметь только кадровый офицерский и сержантский состав, а сборы будут обеспечивать уровень базовой подготовки и слаженности на уровне подразделений, с учетом владения оружием", – пояснил он.