Зеленский: В мирном плане численность ВСУ – 800 000, как и сейчас

Иллюстративное фото: Depositphotos

Президент Владимир Зеленский заявил, что в нынешней версии мирного плана численность ВСУ составляет 800 000 человек – как и реальное количество военных на данный момент. Об этом, как передает корреспондентка LIGA.net, глава государства сказал во время общения с медиа.

"Были разные цифры в документах. Кстати, помните, в 2022 году хотели ограничения в 40 000 или 50 000? На сегодня в документе есть реальная численность сегодняшней армии, это согласовано с военными, – 800 000 военных", – сказал президент.

По мнению Зеленского, на сегодня "мы достаточно доработали этот пункт".

В январе 2025 года глава государства заявлял, что численность ВСУ составляет 880 000 человек, российский контингент в Украине на тот момент был около 600 000.

Следует заметить, что речь идет именно об армии, а не о Силах обороны в целом. К последним также относится Национальная гвардия, Служба безопасности Украины, Государственная пограничная служба и другие составляющие.