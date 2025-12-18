Associated Press: Россия направит на переговоры в Майами Кирилла Дмитриева
Яна Порохня
Редактор новостей LIGA.net
Россия направить на переговоры в Майами с представителями США главу российского суверенного фонда Кирилла Дмитриева. Об этом сообщает Associated Press, со ссылкой на слова неназванного американского чиновника.
Переговоры состоятся в штате Флорида 20 декабря в рамках продолжающихся усилий администрации президента США Дональда Трампа по установлению мира в Украине и подписанию мирного соглашения.
По информации американского чиновника, Дмитриев встретится со спецпредставителем США Стивом Уиткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил 18 декабря, что Россия готовится к контактам с американцами, чтобы узнать о результатах встреч с украинцами и европейцами в Берлине.
- 2 декабря состоялись пятичасовые переговоры между Уиткоффом, Кушнером и Путиным.
- После этого Трамп заявил, что Путин якобы хочет мира, поскольку у его переговорщиков сложилось впечатление, что тот якобы хотел бы заключить мирное соглашение.
- 17 декабря NYT показал гарантии, которые предлагают Украине после подписания мирного договора. Туда вошли усиление ВСУ, европейские войска и разведка США.
