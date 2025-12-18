Встреча Дмитриева с представителями США будет посвещена переговорам с Украиной в Берлине

Кирилл Дмитирев и Стив Уиткофф (Фото: ресурсы россиян)

Россия направить на переговоры в Майами с представителями США главу российского суверенного фонда Кирилла Дмитриева. Об этом сообщает Associated Press, со ссылкой на слова неназванного американского чиновника.

Переговоры состоятся в штате Флорида 20 декабря в рамках продолжающихся усилий администрации президента США Дональда Трампа по установлению мира в Украине и подписанию мирного соглашения.

По информации американского чиновника, Дмитриев встретится со спецпредставителем США Стивом Уиткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил 18 декабря, что Россия готовится к контактам с американцами, чтобы узнать о результатах встреч с украинцами и европейцами в Берлине.