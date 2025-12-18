Трамп заявил, что переговоры о мире "к чему-то приближаются" и ждет быстрых реакций от Киева

Президент США ожидает, что Украина будет быстро реагировать, так как Россия часто "меняет свое мнение"

Дональд Трамп (Фото:EPA/AARON SCHWARTZ)

Переговоры о прекращении войны в Украине "приближаются к решению". Такое мнение озвучил президент США Дональд Трамп в ходе общения с журналистами в Овальном кабинете

Он выразил надежду, что Украина будет "быстро реагировать".

"Они приближаются к чему-то. Надеюсь, Украина быстро отреагирует, потому что Россия там. Каждый раз, когда они забирают слишком много земли, Россия меняет свое мнение" – сказал Трамп.

Его слова прозвучали на фоне встречи российской делегации с представителями США 20 декабря. По информации Associated Press, Москва направит на переговоры в Майами Кирилла Дмитриева. От США будут спецпредставитель Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер.