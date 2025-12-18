Трамп заявил, что переговоры о мире "к чему-то приближаются" и ждет быстрых реакций от Киева
Яна Порохня
Редактор новостей LIGA.net
Переговоры о прекращении войны в Украине "приближаются к решению". Такое мнение озвучил президент США Дональд Трамп в ходе общения с журналистами в Овальном кабинете
Он выразил надежду, что Украина будет "быстро реагировать".
"Они приближаются к чему-то. Надеюсь, Украина быстро отреагирует, потому что Россия там. Каждый раз, когда они забирают слишком много земли, Россия меняет свое мнение" – сказал Трамп.
Его слова прозвучали на фоне встречи российской делегации с представителями США 20 декабря. По информации Associated Press, Москва направит на переговоры в Майами Кирилла Дмитриева. От США будут спецпредставитель Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер.
- 14 декабря переговоры Украины и США в Берлине продолжались более пяти часов. 15 декабря состоялся еще один раунд переговоров о мире.
- По итогам диалога канцлер Германии заявил, что союзники будут просить РФ о перемирии на Рождество. Он выразил надежду, что у России есть остатки человечности.
Комментарии (0)