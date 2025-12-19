Україна має нові консультації у США щодо мирного плану: американці запросили Європу

Умєров розповів про нову зустріч у США, за результатами якої доповість Зеленському

Рустем Умєров (Фото: Валентина Поліщук / LIGA.net)

19 грудня у Сполучених Штатах відбудуться нові переговори між США та Україною стосовно мирного плану американського президента Дональда Трампа. Про це повідомив керівник української делегації, секретар Ради нацбезпеки й оборони Рустем Умєров.

"Сьогодні у Сполучених Штатах разом із [начальником Генерального штабу ЗСУ] генерал-лейтенантом Андрієм Гнатовим розпочнемо черговий раунд консультацій з американською стороною", – написав він.

Умєров додав, що до цього формату, на запрошення Штатів, залучені також і європейські партнери: "Дякуємо США за координацію, яка дозволяє зберігати спільне бачення й рухатися узгоджено".

Чиновник зазначив, що українська делегація налаштована конструктивно, вже провела попередні консультації з європейськими колегами та готується до подальших розмов з американцями.

"За підсумками консультацій – доповідь президенту України Володимиру Зеленському. Діємо чітко відповідно до визначених президентом пріоритетів: безпека України має бути гарантована надійно і довгостроково", – підсумував Умєров.

Напередодні агенція Associated Press, цитуючи анонімного чиновника США, написала, що Москва планує відправити на переговори до Маямі Кирила Дмитрієва, спеціального представника російського диктатора Володимира Путіна.

Ці перемовини мають відбутися 20 грудня, на них Дмитрієв зустрінеться зі спецпосланцем глави США Стівом Віткоффом і зятем Трампа Джаредом Кушнером, заявив співбесідник медіа.

"Очікується, що радники Трампа проінформують посланця Путіна про прогрес, досягнутий у переговорах між американськими й українськими чиновниками, і спробують переконати уряд Росії погодитися на оновлену пропозицію щодо припинення війни", – писав 17 грудня про можливу зустріч з Дмитрієвим ресурс Axios.

Його джерела зазначали, що наразі не планується тристороння зустріч між представниками США, України та Росії.

Також неназвані чиновники Києва і Вашингтона заявляли, що під час перемовин у Берліні вдалося досягнути значного прогресу у питаннях гарантій безпеки, які Україна отримає у майбутній мирній угоді, але розбіжності стосовно територіального питання все ще залишаються.

Водночас Москва вимагає, щоб Україна віддала всю територію свого Донбасу, яку росіяни не змогли окупувати.

Імовірний візит Дмитрієва може відбутися через більш ніж два тижні після того, як Віткофф і Кушнер зустрілися з російським диктатором у Москві й обговорили мирний план Трампа. Спецпредставник Путіна почав обговорювати цей документ з радниками президента США два місяці тому.