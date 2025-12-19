Украина проводит новые консультации в США по мирному плану: американцы пригласили Европу

Умеров рассказал о новой встрече в США, по результатам которой доложит Зеленскому

Рустем Умеров (Фото: Валентина Полищук / LIGA.net)

19 декабря в Соединенных Штатах состоятся новые переговоры между США и Украиной относительно мирного плана американского президента Дональда Трампа. Об этом сообщил руководитель украинской делегации, секретарь Совета нацбезопасности и обороны Рустем Умеров.

"Сегодня в Соединенных Штатах вместе с [начальником Генерального штаба ВСУ] генерал-лейтенантом Андреем Гнатовым начнем очередной раунд консультаций с американской стороной", – написал он.

Умеров добавил, что к этому формату, по приглашению Штатов, привлечены также и европейские партнеры: "Спасибо США за координацию, позволяющую сохранять общее видение и двигаться согласованно".

Чиновник отметил, что украинская делегация настроена конструктивно, уже провела предварительные консультации с европейскими коллегами и готовится к дальнейшим разговорам с американцами.

"По итогам консультаций – доклад президенту Украины Владимиру Зеленскому. Действуем четко в соответствии с определенными президентом приоритетами: безопасность Украины должна быть гарантирована надежно и долгосрочно", – подытожил Умеров.

Накануне агентство Associated Press, цитируя анонимного чиновника США, написало, что Москва планирует отправить на переговоры в Майами Кирилла Дмитриева, специального представителя российского диктатора Владимира Путина.

Эти переговоры должны состояться 20 декабря, на них Дмитриев встретится со спецпосланником главы США Стивом Уиткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером, заявил собеседник медиа.

"Ожидается, что советники Трампа проинформируют посланника Путина о прогрессе, достигнутом в переговорах между американскими и украинскими чиновниками, и попытаются убедить правительство России согласиться на обновленное предложение о прекращении войны", – писал 17 декабря о возможной встрече с Дмитриевым ресурс Axios.

Его источники отмечали, что пока не планируется трехсторонняя встреча между представителями США, Украины и России.

Также неназванные чиновники Киева и Вашингтона заявляли, что во время переговоров в Берлине удалось достичь значительного прогресса в вопросах гарантий безопасности, которые Украина получит в будущем мирном соглашении, но разногласия насчет территориального вопроса все еще остаются.

В то же время Москва требует, чтобы Украина отдала всю территорию своего Донбасса, которую россияне не смогли оккупировать.

Вероятный визит Дмитриева может состояться через более чем две недели после того, как Уиткофф и Кушнер встретились с российским диктатором в Москве и обсудили мирный план Трампа. Спецпредставитель Путина начал обсуждать этот документ с советниками президента США два месяца назад.