Умєров про перемовини у Флориді: зосередилися на чотирьох основних документах
Секретар Ради нацбезпеки та оборони Рустем Умєров підбив підсумки останніх трьох днів перемовин у Флориді з США та європейськими партнерами. Він назвав зустрічі продуктивними та конструктивними.
Українську делегацію представляли Умєров та начальник Генштабу Андрій Гнатов. Від США у перемовинах брали участь спецпосланці Стів Віткофф і Джаред Кушнер, а також співробітник Білого дому Джош Груенбаум. Також брали участь у перемовинах ключові радники з національної безпеки європейських країн.
Окремо відбулася конструктивна зустріч у форматі США–Україна, де основна увага була зосереджена на чотирьох ключових документах:
→ продовженні опрацювання 20-пунктного плану;
→ узгодженні позицій щодо багатосторонньої рамкової угоди про гарантії безпеки;
→ узгодженні позицій щодо двосторонньої угоди про гарантії безпеки від США;
→ продовженні опрацювання економічного плану розвитку (плану процвітання).
Умєров зазначив, що окрему увагу сторони приділили обговоренню часових рамок і послідовності подальших кроків.
"Україна залишається повністю відданою досягненню справедливого і стійкого миру. Наш спільний пріоритет – зупинити вбивства, досягти гарантованої безпеки та створити умови для відбудови, стабільності й довгострокового процвітання України", – сказав Умєров.
Він зазначив, що мир має бути не лише припиненням бойових дій, а й достойною основою для стабільного майбутнього.
