Зеленський пояснив, за яких умов підтримає зустріч делегацій США, України та Росії

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Сполучені Штати запропонували провести переговори за участі делегацій України, Росії та Європи. Про це повідомив президент Володимир Зеленський на брифінгу з прем’єр-міністром Португалії Луїшем Монтенегру.

Він розповів, що 19 грудня секретар Ради національної безпеки й оборони Рустем Умєров мав зустріч з представниками Штатів. За словами Зеленського, більше деталей щодо перемовин він матиме пізніше у суботу.

"Дійсно, Сполучені Штати Америки сказали, що у них буде окрема зустріч з представниками Росії. І вони [американці] запропонували такий формат, наскільки я розумію, Україна, Америка, "русские", ну бо там є представники Європи, напевно і Європи", – сказав президент.

Він уточнив, що було б логічно на таку спільну зустріч запросити європейців.

"Але логічно її робити після того, як ми з вами будемо розуміти потенційний результат зустрічі, яка вже пройшла: Америка-Україна", – додав глава держава, наголосивши, що буде відштовхуватися від результатів американо-українських перемовин.

Команда зв'яжеться із Зеленським, щоб доповісти про перше коло діалогу, а "потім ми зрозуміємо, що робити з продовженням", резюмував він.

ДОПОВНЕНО О 18:10. Згодом Зеленський, відповідаючи на запитання журналістів у чаті ОП, уточнив, що Вашингтон пропонує тристоронню зустріч США – Україна – Росія.

Президент не впевнений, що може бути щось нове. Зокрема, він згадав переговори з росіянами в Туреччині.

"Хоча був там результат, і це були обміни. Я вважаю, що це небагато з того, що хотіли ми. Але це дуже важливо, і я дуже радий, що у нас були обміни й наші люди, наші військові передусім, повернулися додому. І цивільні", – сказав глава держави.

Він додав, що якщо зараз може бути така зустріч, яка розблокує обміни або результатом тристоронньої зустрічі може бути домовленість про перемовини на рівні лідерів. У такому випадку Україна підтримає таку пропозицію.

19 грудня Україна, США та європейські партнери провели переговори в Америці щодо мирного плану.

20 грудня спецпредставник Путіна Дмитрієв підтвердив, що прямує до Штатів на зустріч з американськими посадовцями.