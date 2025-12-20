Зеленський пояснив, за яких умов підтримає зустріч делегацій США, України та Росії

Зеленський пояснив, за яких умов підтримає зустріч делегацій США, України та Росіїдоповнено
Сполучені Штати запропонували провести переговори за участі делегацій України, Росії та Європи. Про це повідомив президент Володимир Зеленський на брифінгу з прем’єр-міністром Португалії Луїшем Монтенегру.
Він розповів, що 19 грудня секретар Ради національної безпеки й оборони Рустем Умєров мав зустріч з представниками Штатів. За словами Зеленського, більше деталей щодо перемовин він матиме пізніше у суботу.
"Дійсно, Сполучені Штати Америки сказали, що у них буде окрема зустріч з представниками Росії. І вони [американці] запропонували такий формат, наскільки я розумію, Україна, Америка, "русские", ну бо там є представники Європи, напевно і Європи", – сказав президент.
Він уточнив, що було б логічно на таку спільну зустріч запросити європейців.
"Але логічно її робити після того, як ми з вами будемо розуміти потенційний результат зустрічі, яка вже пройшла: Америка-Україна", – додав глава держава, наголосивши, що буде відштовхуватися від результатів американо-українських перемовин.
Команда зв'яжеться із Зеленським, щоб доповісти про перше коло діалогу, а "потім ми зрозуміємо, що робити з продовженням", резюмував він.
ДОПОВНЕНО О 18:10. Згодом Зеленський, відповідаючи на запитання журналістів у чаті ОП, уточнив, що Вашингтон пропонує тристоронню зустріч США – Україна – Росія.
Президент не впевнений, що може бути щось нове. Зокрема, він згадав переговори з росіянами в Туреччині.
"Хоча був там результат, і це були обміни. Я вважаю, що це небагато з того, що хотіли ми. Але це дуже важливо, і я дуже радий, що у нас були обміни й наші люди, наші військові передусім, повернулися додому. І цивільні", – сказав глава держави.
Він додав, що якщо зараз може бути така зустріч, яка розблокує обміни або результатом тристоронньої зустрічі може бути домовленість про перемовини на рівні лідерів. У такому випадку Україна підтримає таку пропозицію.
- 19 грудня Україна, США та європейські партнери провели переговори в Америці щодо мирного плану.
- 20 грудня спецпредставник Путіна Дмитрієв підтвердив, що прямує до Штатів на зустріч з американськими посадовцями.
