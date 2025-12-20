Україна обговорила мирний план зі США. Тепер летить посланець Путіна
19 грудня Україна, США та європейські партнери провели переговори в Америці щодо мирного плану, повідомив глава української делегації та секретар Ради нацбезпеки й оборони Рустем Умєров. Наступного дня спецпредставник російського диктатора Володимира Путіна, Кирило Дмитрієв підтвердив, що прямує до Штатів.
"Завершили зустріч у Сполучених Штатах з американськими та європейськими партнерами. За її підсумками поінформував президента України", – написав Умєров.
Українська делегація домовилась зі США про "подальші кроки та продовження спільної роботи найближчим часом", зауважив секретар РНБО. Він не навів інших деталей.
Уже 20 грудня спецпредставник Путіна Дмитрієв написав, що перебуває на шляху до Маямі.
Раніше про його зустріч в Америці зі спецпосланцем глави США Стівом Віткоффом і зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером повідомляли джерела низки західних медіа.
Зокрема, російський співрозмовник агенції Reuters розповів, що будь-які зустрічі між Дмитрієвим та українськими перемовниками було виключено.
"Тристоронні контакти з українською стороною не плануються", – заявив він.
- Раніше президент Зеленський повідомив, що Україна не визнаватиме свій Донбас "російським" ні фактично, ні юридично, проте поки що немає консенсусу в питанні територій під час роботи над мирним планом із представниками США.
- Також він зазначав, що продовжується обговорення документа щодо гарантій безпеки для України. Одним з принципових моментів є те, щоб Україна отримала гарантії на кшталт 5 статті НАТО.
- Держсекретар США Рубіо повідомляв, що Штати досягли прогресу в переговорах щодо врегулювання війни, але найскладніші питання завжди вирішують в останню чергу.
