Украина обсудила мирный план с США. Теперь летит посланник Путина

Киев завершил встречу со Штатами и Европой, далее ожидаются переговоры американцев с Дмитриевым

Джаред Кушнер и Стив Уиткофф во время переговоров в Москве (Фото: EPA)

19 декабря Украина, США и европейские партнеры провели переговоры в Америке по поводу мирного плана, сообщил глава украинской делегации и секретарь Совета нацбезопасности и обороны Рустем Умеров. На следующий день спецпредставитель российского диктатора Владимира Путина, Кирилл Дмитриев подтвердил, что направляется в Штаты.

"Завершили встречу в Соединенных Штатах с американскими и европейскими партнерами. По ее итогам проинформировал президента Украины", – написал Умеров.

Украинская делегация договорилась с США о "дальнейших шагах и продолжении совместной работы в ближайшее время", отметил секретарь СНБО. Он не привел других деталей.

Уже 20 декабря спецпредставитель Путина Дмитриев написал, что находится на пути в Майами.

Ранее о его встрече в Америке со спецпосланником главы США Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером сообщали источники ряда западных медиа.

В частности, российский собеседник агентства Reuters рассказал, что любые встречи между Дмитриевым и украинскими переговорщиками были исключены.

"Трехсторонние контакты с украинской стороной не планируются", – заявил он.