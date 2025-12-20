Украина обсудила мирный план с США. Теперь летит посланник Путина
19 декабря Украина, США и европейские партнеры провели переговоры в Америке по поводу мирного плана, сообщил глава украинской делегации и секретарь Совета нацбезопасности и обороны Рустем Умеров. На следующий день спецпредставитель российского диктатора Владимира Путина, Кирилл Дмитриев подтвердил, что направляется в Штаты.
"Завершили встречу в Соединенных Штатах с американскими и европейскими партнерами. По ее итогам проинформировал президента Украины", – написал Умеров.
Украинская делегация договорилась с США о "дальнейших шагах и продолжении совместной работы в ближайшее время", отметил секретарь СНБО. Он не привел других деталей.
Уже 20 декабря спецпредставитель Путина Дмитриев написал, что находится на пути в Майами.
Ранее о его встрече в Америке со спецпосланником главы США Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером сообщали источники ряда западных медиа.
В частности, российский собеседник агентства Reuters рассказал, что любые встречи между Дмитриевым и украинскими переговорщиками были исключены.
"Трехсторонние контакты с украинской стороной не планируются", – заявил он.
- Ранее президент Зеленский сообщил, что Украина не будет признавать свой Донбасс "российским" ни фактически, ни юридически, однако пока нет консенсуса в вопросе территорий во время работы над мирным планом с представителями США.
- Также он отмечал, что продолжается обсуждение документа по гарантиям безопасности для Украины. Одним из принципиальных моментов является то, чтобы Украина получила гарантии по примеру пятой статьи НАТО.
- Госсекретарь США Рубио сообщал, что Штаты достигли прогресса в переговорах по урегулированию войны, но самые сложные вопросы всегда решают в последнюю очередь.
