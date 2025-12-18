Гарантии безопасности от США. Детали по оружию не будут разглашать до согласования документа

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Продолжается обсуждение документа о гарантиях безопасности для Украины от Соединенных Штатов, детали относительно вооружения не будут разглашаться до финализации договоренностей. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, отвечая на вопросы журналистов в чате Офиса президента.

По его словам, сейчас продолжается работа с США над гарантиями безопасности для Украины. Зеленский очертил принципиальные вещи для Киева. В частности, он отметил, что этот документ должен проголосовать Конгресс США, чтобы гарантии были юридически обязательны.

Вторая принципиальная вещь, чтобы "это была 5 статья НАТО". А третий момент заключается в том, чтобы Украина знала, как партнеры будут реагировать в случае повторения агрессии.

"Далее – есть детали по оружию, по усилению нашей армии, по количественному составу украинской армии. В принципе, все эти детали, кроме количественного состава, вы знаете, что она не менее 800 000 должна быть и оставаться. А относительно деталей вооружения и т.д., мы договорились с США, пока не доработается этот документ, не проговаривать публично детали", – сказал Зеленский.

Также президент анонсировал очередной раунд переговоров между Украиной и США в ближайшие дни.

"По обсуждению этого плана, 20 пунктов, гарантий безопасности, договора по восстановлению. Всех документов, всех возможных шагов. Сейчас команды будут встречаться, пятница-суббота [19-20 декабря]", – сказал глава государства.

Он добавил, что украинская команда будет работать в США. Делегация уже на пути в Штаты.

"И там американцы их ждут. Я не знаю, кто еще может присутствовать. Возможно будут европейцы", – подчеркнул Зеленский.

16 декабря Politico писала, что США побуждают Украину как можно быстрее пойти на соглашение о прекращении войны, предложив гарантии безопасности по образцу 5 статьи НАТО.

17 декабря медиа сообщало, что в ближайшие выходные в Майами запланирована встреча США и России по мирному урегулированию.