Гарантії безпеки від США. Деталі щодо зброї не розголошуватимуть до узгодження документа

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Триває обговорення документа щодо гарантій безпеки для України від Сполучених Штатів, деталі стосовно озброєння не розголошуватимуться до фіналізації домовленостей. Про це повідомив президент Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання журналістів у чаті Офісу президента.

За його словами, наразі триває робота зі США над гарантіями безпеки для України. Зеленський окреслив принципові речі для Києва. Зокрема, він наголосив, що цей документ має проголосувати Конгрес США, щоб гарантії були юридично зобов'язальні.

Друга принципова річ, щоб "це була стаття 5 НАТО". А третій момент полягає в тому, щоб Україна знала, як партнери реагуватимуть в разі повторення агресії.

"Далі – є деталі щодо зброї, посилення нашої армії, кількісного складу української армії. В принципі всі ці деталі, окрім кількісного складу, ви знаєте, що вона не менш як 800 000 повинна бути й залишатися. А стосовно деталей озброєння тощо, ми домовилися зі США – поки не доопрацюється цей документ, не проговорювати публічно деталі", – сказав Зеленський.

Також президент анонсував черговий раунд переговорів між Україною та США найближчими днями.

"Щодо обговорення цього плану, 20 пунктів, гарантій безпеки, договору щодо відбудови. Всіх документів, всіх можливих кроків. Зараз команди будуть зустрічатися, п’ятниця-субота [19-20 грудня]", – сказав глава держави.

Він додав, що українська команда працюватиме у США. Делегація вже на шляху до Штатів.

"І там американці на них чекають. Я не знаю, хто ще може бути присутнім. Може, будуть європейці", – наголосив Зеленський.

16 грудня Politico писала, що США спонукають Україну якнайшвидше піти на угоду щодо припинення війни, запропонувавши гарантії безпеки за зразком статті 5 НАТО.

17 грудня медіа повідомляло, що найближчими вихідними у Маямі запланована зустріч США та Росії щодо мирного врегулювання.