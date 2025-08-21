Європа може пообіцяти Україні реакцію впродовж 24 годин після нового нападу – Bloomberg

Варіант гарантій безпеки з обов'язковою швидкою відповіддю у разі агресії запропонувала Джорджа Мелоні

Джорджа Мелоні (Фото: ALESSANDRO DELLA VALLE/EPA)

Європейські лідери обговорюють гарантії безпеки для України, які зобов'яжуть союзників Києва у разі нового нападу Москви відреагувати протягом 24 годин. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на співбесідників, обізнаних із ситуацією.

Пропозицію, яка є аналогічною пункту про колективну оборону НАТО, але не передбачає фактичного членства в Альянсі, просуває прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні.

Пропозиція зобов’язує країни, які підписали двосторонні угоди з Україною, впродовж доби обговорити питання реагування у разі нової агресії, повідомили співрозмовники агенції.

Варіанти реакції містили б надання Києву швидкої та сталої оборонної підтримки, економічної допомоги, зміцнення Збройних Сил України, а також запровадження санкцій проти Росії.

Наразі не зрозуміло, чи передбачає план розгортання іноземних військ в Україні, зазначає Bloomberg.