Європа може пообіцяти Україні реакцію впродовж 24 годин після нового нападу – Bloomberg
Європейські лідери обговорюють гарантії безпеки для України, які зобов'яжуть союзників Києва у разі нового нападу Москви відреагувати протягом 24 годин. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на співбесідників, обізнаних із ситуацією.
Пропозицію, яка є аналогічною пункту про колективну оборону НАТО, але не передбачає фактичного членства в Альянсі, просуває прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні.
Пропозиція зобов’язує країни, які підписали двосторонні угоди з Україною, впродовж доби обговорити питання реагування у разі нової агресії, повідомили співрозмовники агенції.
Варіанти реакції містили б надання Києву швидкої та сталої оборонної підтримки, економічної допомоги, зміцнення Збройних Сил України, а також запровадження санкцій проти Росії.
Наразі не зрозуміло, чи передбачає план розгортання іноземних військ в Україні, зазначає Bloomberg.
- 20 серпня міністр оборони Італії Гвідо Крозетто заявив, що гарантії безпеки для України від західних партнерів, що засновані на принципах статті 5 НАТО (напад на одного є нападом на усіх) можуть бути прийнятні для російського диктатора Путіна.
Коментарі (0)